Sumudica’yla kaplan farklı olacak

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, çiçeği burnunda teknik direktörü Marius Sumudica ile farklı bir hüviyete bürünmeye hazırlanıyor. Lig’de üst üste 5 maç kaybeden ve milli araya moralsiz giren sarı siyahlılar, aranın ardından lige formda ve moralli girmeye hazırlanıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’de beşinci sezonunu yaşayan Yeni Malatyaspor’da üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrılırken, takımın başına ligi iyi bilen Marius Sumudica getirildi. Tecrübeli teknik adam, takımıyla iki günlük antrenmanın ardından Gaziantep Futbol Kulübü ile hazırlık maçına çıkmış ve oyuncularını yakından görme fırsatını yakalamıştı.

Eksik kadroya karşın elindeki mevcut futbolcuların durumlarını gören Rumen çalıştırıcı, yardımcılarıyla birlikte tespit ettiği eksiklerin üzerinde durmaya başladı.

3’LÜ SAVUNMA KALKIYOR

Takımın başına geçer geçmez antrenman programında değişiklik yapan Marius Sumudica, oyuncularına kafasındaki sistemi anlatıyor.

Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcularıyla yakından ilgilenen Rumen çalıştırıcı, takımın eski teknik patronu İrfan Buz’un sezon başından buyana uygulamaya çalıştığı 3’lü savunma sistemini uygulamayacak.

Savunmayı güçlü tutmak isteyen tecrübeli teknik adam, şu ana kadar görev aldığı takımlarda 5’li savunma sistemini uygularken, hazırlık maçında da bu sistem üzerinde durdu. Savunma hattında Sadık Çiftpınar, Wallace Fortuna Dos Santos ve Semih Kaya 3’lüsünü monte etmeyi planlayan Rumen çalıştırıcı, sol bekte Karim Hafez Ramadan Seifeldin, sap bekte ise Muhammed Emin Sarıkaya’ya görev vermeye hazırlanıyor.

HÜCUMDA ADEM, TETTEH VE MOUNİR

Görevinin başına geçer geçmez takımı tanımaya çalışan Marius Sumudica, hücum hattında Adem, Tetteh ve Mounir üçlüsünden vazgeçmeyecek. Tetteh’in milli takımda olmasından dolayı Kubilay Kanatsızkuş’a hazırlık maçında görev veren Rumen teknik adam, Adana Demirspor maçında santraforda Tetteh’e görev vermeyi planlıyor.

Takımın kaptanı Adem Büyük’ün sakatlıktan dönmesinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlaması yüzleri güldürürken, teknik direktör Marius Sumudica, tecrübeli oyuncuyla yakından ilgileniyor.

Rumen çalıştırıcı, hazırlık maçında görev verdiği Mounir’e de ilk 11’de yer vermeyi planlıyor. Sumudica, orta alanda Rayane Aaabid ile Mustafa Eskihellaç’ı da ilk 11’e monte edecek.

PSİKOLOG GİBİ ÇALIŞIYOR

Marius Sumudica, ligde 5 maç üst üste maç kaybeden futbolcularla yakından ilgilenirken, milli maç arası öncesine bir sünger çekmelerini istedi.

“Ligde kalma mücadelesi için gelmedim” diyen Rumen teknik adam, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Hiç kimsenin Malatya’nın kümede kalma mücadelesi verdiğini düşünmesini istemiyorum. Buraya ligde kalma mücadelesi için gelmedim. Ne benim için ne de sizler için kolay değil. Adım adım oyunumuzu geliştirip, sonucu alacağız. Son 5 maçımızı kaybettik, bu bizim için kolay değil. Kaliteli bir ekibiz. Öncelikle takım olacağız. Artık hedefimiz maç kaybetmemek” ifadelerini kullandığı öğrenildi.