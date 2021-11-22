SUMUDİCA’NIN BAHSETTİĞİ YEDEK KULÜBESİ!

Vaziyet bu…

Süper Lig’de beşinci kez mücadele eden Yeni Malatyaspor’da sıkıntılar bu yılda bitmek bilmiyor. Özellikle son iki sezonda yönetimsel sorunların giderek arttığı sarı kırmızılı takımda kadro mühendisliğinin doğru planlanmayışı teknik heyeti her karşılaşma öncesinde zor durumda bırakıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yönetimsel sorunlar nedeniyle küme düşme korkusunu gündeminden atamayan Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de bu sezonda korkulu rüyalar görmeye devam ediyor. Ligin 13 haftalık geride kalan bölümünde beraberliği bulunmayan sarı kırmızılılar yalnızca 4 maçta hanesine puan yazdırmayı başarırken, 8 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Beşinci kez yer aldığı ligde en başarısız dönemini yaşayan Doğu ekibi 13. hafta itibariyle topladığı 12 puanla düşme hattından uzaklaşamadı.

Sezona teknik direktör İrfan Buz’la sistem değişikliği yaparak başlayan Doğu Anadolu ekibinde transferler konusunda Buz’un yönetimin attığı adımları destekler yönde açıklamalar yaptığını herkes yakından biliyor. Oysa sarı kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar ve spor camiası transfer sezonu bitmeden mutlaka eksik mevkilere takviyeler yapılması konusunda defalarca uyarılarda bulunmuş ancak yönetim bu seslere kulağını tıkamıştı. Haftalar ilerledikçe eski teknik direktör İrfan Buz’un sistem dayatması yüzünden bir türlü yerine oturmayan oyun kurgusu deneme yanılma tahtasına döndü.

YEDEK KULÜBESİ NEREDEYSE BOŞ

Sarı kırmızılılar kadrosunda yaşanan sakatlıklar sonrasında iyice sorun yaşamaya başladı. Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’in 13.haftasında Giresunspor’a 1-0 yenildiği karşılaşma sonrası teknik direktör Marius Sumudica’nın “Yedek kulübesine baktığım zaman çok çözüm üretecek futbolcum yok. Çözüm üretecek futbolcu göremiyorum” açıklamaları gündem olmuştu. Giresun’daki müsabakaya Ertaç, Haddadi, Sadık, Semih, Hafez, Aabid, Mallan, Mustafa, Adem Mounir ve Kubilay onbiriyle başlayan sarı kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Ahmet, Philip, Taha, Muhammed, Osman, Atakan, Jospin, Mert ve Hasan isimleri yer aldı.

TETTEH’E BAĞLI SİSTEM ÇÖKTÜ

3’lü sistemden 4’lü sisteme geçiş yapan Malatya ekibinde kanat oyuncularının sağ ve sol bekte görev almaya başlamasıyla gol yollarında büyük sorunlar yaşanırken, kanat oyuncularından savunmaya yapmaları beklenen yardımlar ise sonuçsuz kaldı. Büyük umutlar bağlanarak 4 yıllık mukavelenin yapıldığı Benjamin Tetteh’in üzerine kurulan bütün sistem Ganalı oyuncunun tam form tutmaması yüzünden ise tamamen çöktü. Alternatif santrafor olarak yönetimin sezon başında Aly Ahly’den transfer ettiği santrafor Walter Bwalya’nın da ligin altında bir topçu olduğu ortaya çıkınca tüm yük kaptan Adem Büyük ve hırsıyla dikkat çeken Mustafa Eskihellaç’ın omuzunda bindi. Giresun maçında savunmada Sadık ve Wallace’ın yaşadığı sakatlıklar da bunca eksiğin üzerine gelince Yeni Malatyaspor’un devre arasına kadar puan bulma noktasında büyük sorunlar yaşayacağı konuşulmaya başladı.