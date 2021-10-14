SUMUDİCA İYİ TERCİH

Yeni Malatyaspor sezona başladığında transferin devam ettiği süreçte, bazı mevkilerde yetersizlikler göze çarpmasına rağmen, yönetimin ve hocanın transferleri yeterli görmesi ve iddialı açıklamalar yapması, herkesi beklenti içine soktu. Sezonun başlaması ile birlikte fark yedik, güzel oynamadık ama kazandık, velhasıl İrfan hocanın dediği takımı bir türlü göremedik. Yanlış kadro mühendisliği ve oyun dizilişi herkesi mutsuz etti. Sonunda takımların kötü gidişlerinde birincil çözüm olarak bakılan, bizde geciken hoca değişimi yaşandı.

Evet bizde gecikti, Karagümrük ve Sivas maçları sonrası bunun yapılması gerekirdi. Israrla oyuncuyu ikna edemediği bir sistemde oynamaya çalışmak, hem de kadrosunun bu sisteme uygun olmadığını bile bile. Yani İrfan hoca kendi sonunu hazırlamış oldu. Kendini kurtaracağı Hatay maçında da futbolcular hocayı istemediklerini, saha içinde çaba göstermeyerek belli ettiler. Hoca arayışına giren yönetim bana göre beklenenden daha çabuk ve doğru bir tercih yaparak, hırsı ve çalıştığı takımları sahiplenmesi ile taraftarın istediği, heyecanını ve öfkesini açıktan yaşayan bir hocayı getirdi. Bu takıma elinin değeceği konusunda tereddüdüm yok, yalnız bu kadronun yetersizliği aşikar. İlk yarı itibari ile toplayabildiğimiz puanlar kardır diye düşünüyorum.

Takımlara hoca katkısını rakamlarla ölçmek, hele de belli bir oran vermek mümkün değildir. Doğru transferlerin yapılmasına müdahil olan, elindeki oyuncu gurubuna uygun sistemde ligin gerektirdiği oyunu oynatan ve futbolcuyu motive ederek oyunu doğru okuyup müdahalelerde bulunan, hocanın katkısı büyükken, bunların tam tersini yapan ya da tıkır tıkır işleyen kurumsal bir takımda çalışan hocanın katkısı kaçtır. Kulübün saç ayaklarını ayrı ayrı değerlendirmekte yanlış olur. Futbolcu topluluğu birinci oranda etkilidir fakat onu bir araya getiren yönetim, onları sevk ve idare eden antrene den hoca olunca, bence sonucu değerlendirirken, hepsinin ortaklaşa ürünü diye görmeli. Demem o ki tek suçlu İrfan Buz’du o da gitti her şey yoluna girecek.

Sezon başında ısıran, koşan, topla daha çok oynayan ve hücuma dönük coşkulu bir takım profili çizen hocamız aslında fazla inandırıcı olamamış ki bunu tribünlerde görmek mümkün. Sumudica bizi ayağı yere basan önce yenilmemek için mücadele eden bir takıma dönüştürürde umutlarımızı artırır. İstatistiklere bakıldığın da her parametrede ligin sonlarındayız. Bu durumu düzelmek elbette kolay olmayacak. Adana Demirspor ligin flaş transferler yapan takımı ve son dört haftada yenilmemişler. Bizim için zorlu bir maç olacak. Yenilmemek üzerine bir anlayışla çıkarda başarırsak, hoca için iyi bir başlangıç olacaktır.

Malatya’nın ikinci profesyonel takımı Yeşilyurt Belediyespor, bu hafta önemli bir maç kazandı. Karşılıklı iki takımında teknik heyetinin Malatyalı olması maça ayrı bir heyecan kattı. Şu ana kadar iyi bir grafik çizen takımımızı ve teknik heyetini tebrik ediyorum. Umudumuz takımlarımız başarılı olsun buralarda Malatyalılar çalışsın ve oynasın.

Esen kalın…