Sumudica ile ‘YENİ’ MALATYASPOR

Süper Lig’de 10.haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında İzmir ekibi Altay’ı 2-1 mağlup etti. Sumudica ile 2’de 2 yapan Malatya ekibi puanını 12’ye çıkarttı.

FERDİ DURDU-ÖMER ALİ DELİBAŞ

Ligin 9.haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u 2-0’la geçen Yeni Malatyaspor, 10.haftanın açılış maçında sahasında Altay’ı konuk etti. Sarı siyahlılar, ilk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmanın 57.dakikasında Mustafa Eskihellaç’ın büyük çabası sonrası Benjamin Tetteh’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Skor üstünlüğünü yakaladıktan sonra oyunun üstünlüğünü de tamamen ele geçiren Yeni Malatyaspor, ileri uçta etkili oldu. Sarı siyahlılar, 68.dakikada Adem Büyük’ün penaltıdan kaydettiği golle, skoru 2-0’a getirdi.

Altay, 84.dakikada Karamoko Daouda Bamba’nın penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-1’e getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor sahadan 2-1 üstün ayrıldı. Marius Sumudica ile 2’de 2 yapan sarı siyahlılar, 9 olan puanını 12’ye yükseltti.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç, 4.hakem Alper Akarsu, VAR Erkan Engin, AVAR Abdullah Bora Özkara

Yeni Malatyaspor: 25.Ertaç Özbir, 5.Oussama Hadadi, 7.Mustafa Eskihellaç, 8.Aabid Rayane, 10.Adem Büyük (Dk.90 Kubilay Kanatsızkuş), 11.İbrahim Didier Ndong, 13.Wallace Fortuna Dos Santos, 26.Semih Kaya, 30.Benjamin Tetteh (Dk.86 Walter Binene Sabwa Bwalya), 44.Mounir Chouiar (Dk.62 Stephen Patrick Mallan), 45.Karim Hafes Ramadan Seifeldin

Yedekler: 99.Ahmet Eyüp Türkaslan, 3.Philip Gameli Awuku, 6.Rahman Buğra Çağıran, 14.Stephen Patrick Mallan, 19.Haqi Osman, 20.Walter Binene Sabwa Bwalya, 54.Atakan Müjde, 66.Jospin Nsihimirimana, 80.Muhammed Emin Sarıkaya, 90.Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Sorumlu: Marius Ninel Sumudica

Altay: 1.Mateusz Lis, 2.Mohammad Naderi (Dk.20 Erhan Çelenk), 4.Nils Eric Roland Björkander, 6.Ceyhun Gülselam, 7.Leandro Deyrinio Kappel (Dk.85 Thaciano Mickael Da Silva), 8.Zeki Yıldırım (Dk.85 Ahmed Yasser), 11.Karamoko Daouda Bamba, 17.Andre Biyogo Poko, 21.Cesar İgnacio Pinares Tamayo, 29.Khaly İyane Thiam, 90.Cebrail Karayel

Yedekler: 35. Cihan Topaloğlu, 9.Ahmed Yasser, 14.Tolga Ünlü, 16.Thaciano Mickael Da Silva, 18.Cem Özgener, 19.Marco Filipe Lopes Paixao, 20.Kazımcan Karataş, 38.İbrahim Öztürk, 88.Özgür Özkaya, 89.Erhan Çelenk

Teknik Sorumlu: Mustafa Denizli

Goller: Dk.57 Benjamin Tetteh, Dk.68 (penaltıdan) Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Dk.84 (penaltıdan) Karamoko Bamba (Altay)

Sarı Kartlar: Mustafa Eskihellaç, Semih Kaya (Yeni Malatyaspor), Ceyhun Gülselam, Mateusz Lis, Khaly Thiam (Altay)