Sumudica da alacaklı çıktı…

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de aldığı başarısız sonuçların ardından Yeni Malatyaspor’dan kovulan Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica, sarı kırmızılı kulüpten 300 bin avro alacağının olduğunu belirterek, “FIFA’da davayı kazandık, yardımcı olmak isteriz ama bizi kimse aramadı” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Adil Gevrek yönetiminin emanet ederek Yeni Malatyaspor’daki beceriksizlikleri arasında gösterilen Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica gittiği Suudi Arabistan’dan yine Türk medyasına açıklamalarda bulundu. NTV Spor’a konuşan Sumudica, hayalinin Türkiye’ye geri dönmek olduğunu belirtti. Türkiye’deki kariyerine değinen Sumudica, “Rize’ye gittiğimde hazır değildim çünkü Gaziantep’teki şoku henüz atlatamamıştım bile. Ayrıca göreve başladığımızda 20 oyuncu corona virüse yakalandı. Takım ve oyuncular zaten hazır değildi. Her hafta 4-5 farklı oyuncu oluyordu ve takım inşa etmek çok zordu. Malatya hakkında ne söyleyebilirim… Hala bana ödemeleri gereken 300 bin euro var çünkü ekibim ve ben FIFA’da davayı kazandık. Ancak her türlü fedekarlığı yapıp kulübe engel değil yardım etmek isteriz ama bizi bu konuda kimse aramadı kulüpten. Bu herkes için önemli bir para ama benim için önemli değil. Ancak hiçbir zaman Malatya beni ya da ekibimi aramadı. Oysa ben de ekibim de takıma yardımcı olmak isterdik. Ben oyuncularıma cebimden bonus veren bir teknik direktörüm” şeklinde konuştu.