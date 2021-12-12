sumudica: “bu takımı kim kurduysa…”

“Bu takımı kim kurduysa…”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Bu takımı kim oluşturduysa sorumluluğu da onun alması gerekiyor. Oyuncular hakkında kötü konuşmak istemiyorum, isim de vermek istemiyorum. Bugün yada yarın kulüp başkanı ile bir toplantımız olacak. Çünkü ismimi mahvetmek istemiyorum” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Karşılaşmanın ilk yarısında oyuna iyi başladıklarını belirten Rumen çalıştırıcı, “Bugün hikayesi olmayan bir maçtı benim için. İlk yarı Alanya’dan daha iyi oynadık. Bütün istatistikler bizi gösteriyordu, 2’de gol attık ilk yarı. Ama bu seviyede evinizde 2 gol atıyorsanız bu maçı kaybetmeyeceksiniz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür yenilgilerin bedelini genelde teknik adamların ödediğine dikkat çeken Sumudica, “Ama tabi sorumluluğu almak istemiyorum. Bu takımı kim oluşturduysa sorumluluğu da onun alması gerekiyor. Oyuncular hakkında kötü konuşmak istemiyorum, isim de vermek istemiyorum. Bugün yada yarın kulüp başkanı ile bir toplantımız olacak. Çünkü ismimi mahvetmek istemiyorum. Bütün açık yüreklilikle geldim Malatya’ya, puanlar almak istedim, 8 puan yaptık şuana kadar.” ifadelerine yer verdi.

Bugün Alanyaspor karşısında açık oynadıklarını da ifade eden Sumudica, “Bugün açık oynamak istedik çünkü bize yakın takımlar puan aldı, açık oynayarak puanlar almak istedik. Ama açık oynadığımız zaman da arkada açık bıraktığımızda kazanmak imkânsız oluyor” dedi.

Karşılaşma sonrası taraftarlarla olan diyalogunun istifa yorumlarına neden olduğu yönündeki soruya da devam veren Rumen Teknik Adam Sumudica, “Taraftarlara gittim, benim hatam olduğunu söyledim özür diledim. Söylediğim gibi başkanla toplantımız var. Malatya’da devam etmenin tek bir yolu var benim için. 2 hafta önce transfer listesi verdim. Eğer yönetim kurulu üyeleri benim istediğim oyuncuları almak için bana katılıyorlar ise aynı fikirdeler ise, ben sorumluluğu alıyorum ve bu takım ligde kalacak diyorum. Ama minimum 7-8 oyuncuya ihtiyacımız var şuanda. Tabi önümüzde 3 maç daha var şimdi. Ligin ilk yarısı bitene kadar maksimim puanları alacağız. Başkan ile toplantıdan sonra ne olacağını göreceğiz. Ama yeniden söylüyorum bir şekilde devam ederse benim istediğim oyuncuları alırlarsa. Türkiye’ye getirdiğim bütün oyuncular bu ligde halen oynuyorlar çünkü.” şeklinde konuştu.