Sumudica Altay’ı gözüne kestirdi!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Cuma akşamı Altay ile oynayacakları karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf olmayı istediklerini söyledi. Daha önce görev yaptığı takımlarda seri galibiyetler alarak yenilgiyi unutan bir teknik adam olduğunu anımsatan Rumen çalıştırıcı, “Ama bunlar tabi benim için geçmişte kaldı. Burada da 3 puanla başladık ama bunu unutmuş durumdayım” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’in 10. Haftasında Cuma akşamı İzmir temsilcisi Altay’ı konuk etmeye hazırlanan sarı kırmızılı takımın teknik patronu Marius Sumudica, Nurettin Soykan Tesisleri’nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor galibiyetini unuttuklarını kaydeden Marius Sumudica, sırada Altay maçının olduğunu ifade ederek, “Gittiğim takımlarda genelde ilk maçı kaybettikten sonra bir yıl boyunca maç kaybetmemişliğim var. Gaziantep’de bir yıl boyunca evimizde hiç maç kaybetmedim. 16 maçta üst üste ne içerde ne dışarda kaybetmedim. Ama bunlar tabi benim için geçmişte kaldı. Burada da 3 puanla başladık ama bunu unutmuş durumdayım” sözlerini kullandı.

“KAZANMAYA YÖNELİK OYNAMALARINI İSTİYORUM”

Takım olarak sadece Altay maçını düşündüklerini belirten Sumudica, “Zor bir takıma karşı oynayacağız. 15 puan yapmışsanız bu kazayla yapılmış bir 15 puan değildir. Rakibimizin 15 puanı var. Beşiktaş ve Alanya’ya karşı kazanmışsanız kazayla olmuş değildir. Kaliteli oyuncuları var. Çok tecrübeli hocaları var. Tabi ben Altay’a saygı duyuyorum. İçerde oynadığımız zaman futbolcularımın kaybetmemeye odaklanıp maçı kazanmaya yönelik oynamalarını istiyorum. Yeni Malatyaspor’a geldiğimde takım 17. sıradaydı. Her şeyden önce çok güçlü bir takım yapmak istiyorum. Bunun içinde zamana ihtiyacım var. Bu benim içinde kolay değil. İlk maçta 3 puan almış olsalar bile şuana kadar hiç bir şey yapmış değiliz. Birkaç maç sonra neler olacağını daha rahat görebileceğiz. Benim için maç maç gitmek önemli. Ocak ayında ne olacağı beni çok ilgilendirmiyor” şeklinde konuştu.

“TARAFTARINIZ YOKSA KİMLİĞİNİZ YOKTUR”

Taraftarlarla arasının iyi olmasına da değinen Rumen hoca, “Çalıştığım tüm kulüplerde herkes benim yanımdaydı. Kayseri, Rize ve Antep’te taraftarlarla iyi ilişkilerim oldu. Bende bir tıpkı bir taraftar gibiyim. Maçı hislerimle yaşarım. Hiçbir zaman oturmam. Takıma mantalitemi vermeye çalışırım. Taraftarlara ihtiyacımız var. Taraftarsız bu takım hiç bir şey. Eğer taraftarınız yoksa kimliğiniz yoktur. Kimin için oynuyoruz ki zaten? Taraftarımız için oynuyoruz. Bu aynı zamanda şuna benzer; Sinemaya gidip film başlayınca salonda hiçbir izleyicinin olmaması gibi. O iyi bir film değildir. Bu yüzden de biz iyi oynamalıyız. Taraftarlar da takıma her zaman yakın olmalı” diye konuştu.

Göreve geldiğinde 5 maçlık yenilgi almış bir oyuncu grubunu devir aldığı hatırlatılan Rumen teknik adama bir gazetecinin ‘takım içerisinde nasıl bir hava vardı? Şuandaki hava nasıl’ yönündeki soruya ise Sumudica şöyle yanıt verdi: “Aslında sürekli kendimi anlatmakta istemiyorum; ‘Sumudica şunu düşünüyor, Sumudica bunu düşünüyor’ diye. Bence bunu gidip takıma sormalısınız. Nasıl bir ambiyans, nasıl bir taktik anlayışı var. Neler yapıyoruz ve neler yapacağız bunu en iyi futbolcular söyler”