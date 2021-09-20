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Anasayfa / Gündem / Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğüne Olcay Akın Atandı

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğüne Olcay Akın Atandı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Antalya Boztepe Tarım İşletmesinde müdür olarak görev yapan Olcay Akın Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğüne atandı.

sultansuyu tarım i̇şletmesi müdürlüğüne olcay akın atandı
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Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğüne Olcay Akın Atandı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Antalya Boztepe Tarım İşletmesinde müdür olarak görev yapan Olcay Akın Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğüne atandı.

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Antalya Boztepe Tarım İşletmesinde müdür olarak görev yapan Olcay Akın Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğüne atandı. Tigem Genel Müdürlüğünce başlatılan yerli ve milli sebze tohum üretiminde başarılı çalışmalarıyla önemli katkılar sunan ziraat mühendisi Akın,  Sinop Ayancık doğumlu evli ve iki çocuk babasıdır.

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