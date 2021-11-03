Sultansuyu fiğ ve arpa satı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde üretim fazlası olan 200 bin kilogram balyalı hasıl fiğ kuru otu ile 140 bin kilogram balyalı arpa sapı, bugün düzenlenecek olan ihaleyle satılacak.

FERDİ DURDU

Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde üretim fazlası olan 200 bin kilogram balyalı hasıl fiğ kuru otu ile 140 bin kilogram balyalı arpa sapı, ihaleyle 2 parti halinde satılacak. Açık artırma usulüyle bugün saat 14.00’da işletmenin ihale salonunda gerçekleştirilecek olan ihale, Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhaleye iştirak olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale, 10 Kasım’da aynı yer ve şartlarda tekrar edilecek.

200 ton prizmatik hasıl fiğ kuru otu için 180 bin TL muhammen tutarı belirlenirken, geçici teminat bedeli ise 36 bin TL olarak açıklandı. 140 ton prizmatik arpa sapı için ise muhammen bedeli 98 bin TL, geçici teminat bedeli ise 19 bin 600 TL olarak belirlendi. Toplamda 340 ton üretim fazlası olan 200 bin kilogram balyalı hasıl fiğ kuru otu ile 140 bin kilogram balyalı arpa sapı için 278 bin TL muhammen bedeli, 55 bin 600 TL ise geçici teminat bedeli açıklandı.