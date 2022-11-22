Sultanlar Muş’u devirdi!

Malatya’nın filedeki sultanları Galip Demirel Ortaokulu Kadın Voleybol Takımı grubundaki yedinci maçını da kazanarak 1. Lig yolunda kritik bir engeli daha aştı.

MURAT İPEKTEN

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 16. Grup’ta mücadele veren Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, grubundaki 7. hafta karşılaşmasında deplasmanda Muş Yurdum Gençlik Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Muş Yeni Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada iki takım sporcularının mücadelesi maça damga vurdu. Maçın ilk dakikalarından son anlarına kadar iki takımda kazanma arzusuyla mücadele verirken maçın sonunda gülen taraf konuk ekip Galip Demirel Ortaokulu oldu.

Galip Demirel Ortaokulu karşılaşmanın ilk setini 27-29 kazanırken, ikinci seti Muş Yurdum Gençlik 27-25 kazandı. ev sahibi takım üçüncü setten de 25-19 galip ayrılarak skoru 2-1’e getirdi. Dördüncü seti 18-25 kazanarak durumu 2-2’ye getiren Galip Demirel Ortaokulu maça yeniden ortak oldu. İki takımında ardı ardına sayılar ürettiği uzatma setini 14-16 kazanan Galip Demirel Ortaokulu parkeden 3-2 galip ayrıldı. Play-Off’a kalma yolunda büyük avantaj elde eden Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, 27 Kasım 2022 Pazar günü saat 15.00’de Malatya Tecde Kapalı Spor Salonunda oynayacak olan Van Büyükşehir Belediye maçına tüm spor severleri bekliyor.