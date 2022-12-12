DOLAR

18,6516$% 0.02

EURO

19,7158% 0.39

GRAM ALTIN

1.072,23%-0,33

ÇEYREK ALTIN

1.755,00%0,17

TAM ALTIN

7.032,00%0,13

BİTCOİN

317227฿%-0.87235

Akşam Vakti a 17:14
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Genel / Sultanlar galibiyete alıştı

Sultanlar galibiyete alıştı

Sultanlar galibiyete alıştı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Sultanlar galibiyete alıştı

HABER MERKEZİ

Voleybol Kadınlar 2. Lig 16. grupta Malatya’yı temsil eden Galip Demirel Spor Kulübü, iki gün içinde yaptığı ikinci maçını da kayıpsız kapattı. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galip Demirel Spor Kulübü, 11. hafta maçında, Hakkari Kapalı Spor Salonunda konuk olduğu Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler Voleybol takımını 3-0 mağlup etti.

Oldukça üstün bir performans sergileyen Malatya Galip Demirel Spor Kulübü, 25-3, 25-11 ve 25-11’lik sonuçlanan setler neticesinde Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler Voleybol takımını set vermeden mağlup etti. Galip Demirel Spor Kulübü, bu galibiyetle grupta yenilgisiz liderliğini sürdürürken, 12. hafta karşılaşmasında 18 Aralık 2022 Pazar saat 15.00’de Malatya Merkez Kapalı Spor Salonunda Batman Eğitim Spor Kulübü ile karşılaşacak. Pazar günü Malatya’da oynanacak karşılaşma öncesi, yönetim, teknik kadro ve sporcular, Batman maçına Malatya’da ki tüm sporseverleri beklediklerini belirttiler.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Malatya güne yağışla uyandı! İşte ilçe ilçe hava durumu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.