DOLAR

13,8070$%-0.14

EURO

15,7355%0.32

STERLİN

18,8568£%0.27

GRAM ALTIN

807,16%0,86

ÇEYREK ALTIN

1.308,00%0,68

BİTCOİN

592361฿%3.10573

İmsak Vakti a 06:10
Malatya KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Sultangazi’de Türk Sanat Müziği Gecesi

Sultangazi’de Türk Sanat Müziği Gecesi

sultangazi’de türk sanat müziği gecesi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Sultangazi Belediyesinin düzenlediği Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında Sultangazi’de sahne alan Tasavvuf ve Türk Sanat Müziği sanatçısı Adem Tay, verdiği konserle dinleyicilerine müzik ziyafeti sundu.

Sultangazi’de kültür ve sanatın kalbi Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu ile atmaya devam ediyor. Şiir programları, söyleşiler, seminerler, geziler ve daha birçok etkinlikle devam eden sezon, son olarak Türk Sanat Müziğinden en güzel eserlerin seslendirildiği bir konsere sahne oldu. “Adem Tay ile Hoş Sada” konserine katılan dinleyiciler, genç sanatçının seslendirdiği parçalarla keyif dolu bir akşam geçirdi. “Uyan Ey Gözlerim”, “Ey Gönül” gibi sevilen eserlerin seslendirildiği konserde sanatçı, Sultangazililerle buluştuğu için mutluluk duyduğunu belirtti. Dinleyiciler de, böyle güzel bir müzik ziyafeti sunduğu için sanatçıya ve Sultangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Denize uçan araçtaki sürücüyü vatandaşlar kurtardı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.