sultangazi’de nişanlısı ile tartışan 19 yaşındaki genç kız intihara teşebbüs etti

Sultangazi’de nişanlısı ile tartıştığı iddia edilen genç kız, babasının silahı ile intihara teşebbüs etti. Hastaneye kaldırılan genç kız, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgilere göre, olay, dün akşam 21.45 sıralarında Cebeci mahallesi Peyami Safa caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katında yaşandı. Yaklaşık bir yıl önce amcasının oğlu K.Ç ile nişanlanan ve önümüzdeki yaz için evlilik planları yapan 19 yaşındaki S.Ç, babasına ait ruhsatsız tabancayı başına dayayarak intihara teşebbüs etti. Genç kızı nişanlısı ile tartıştığı ve sinir krizine girdiği iddia edildi.

İhbar üzerine olay olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.Ç’nin ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Genç kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.