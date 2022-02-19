DOLAR

13,6511$% 0.49

EURO

15,4798% 0.05

STERLİN

18,5908£% 0.22

GRAM ALTIN

832,34%0,39

ÇEYREK ALTIN

1.353,00%0,59

BİTCOİN

544778฿%-2.09511

İkindi Vakti a 15:46
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Sultangazi’de mavi su tedirginliği

Sultangazi’de mavi su tedirginliği

sultangazi’de mavi su tedirginliği
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Sultangazi’de rögardan taşan mavi su mahalleliyi tedirgin etti. Yaklaşık 3 gündür akan mavi suyun çevresinde çok sayıda tekstil, mermer gibi atölye ve fabrikanın bulunduğu öğrenildi. Mahalleli ise duruma çözüm beklediklerini dile getirdi.

Sultangazi Eski Habipler Mahallesi’nde çevresinde çok sayıda tekstil, mermer gibi atölye ve fabrikanın bulunduğu bir sokakta rögardan mavi su taştı. Etrafa kötü koku da yayan mavi suyun başka sokaklara akmaması için önüne topraktan set çekildiği görüldü. Çevrede bulunan çalışanlar ve mahalle sakinleri durumdan tedirgin olduklarını dile getirirken, akan mavi suyun ise kot atölyelerinden geldiği tahmin ediliyor.

“Kimyasal atık olduğu için aşırı kötü bir koku da var”

Uzun yıllardır o bölgede çalışan bir vatandaş, “Biz burada 7-8 senedir mermercilik yapıyoruz. Yağışlardan dolayı da oluyor taşma ama genelde kot yıkama firmalarının kanala verdiği sudan dolayı böyle sıkıntı yaşıyoruz. Hatta tuvaletlere drenaj koyuyoruz ki dükkanlarımızı su basmasın diye, yetkililerden buradaki kanalın bir an evvel düzeltilmesini istiyoruz. Kimyasal atık olduğu için aşırı kötü bir koku da var”

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Huzur ve güven uygulamasında yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.