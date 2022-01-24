DOLAR

13,4363$%-0.3

EURO

15,2222%-0.37

STERLİN

18,1560£%-0.57

GRAM ALTIN

795,04%0,20

ÇEYREK ALTIN

1.292,00%0,31

BİTCOİN

446120฿%-7.71269

İkindi Vakti a 15:23
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI -2°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Sultangazi’de karda yürüyüş yaparken düşen kişinin yardımına polisler koştu

Sultangazi’de karda yürüyüş yaparken düşen kişinin yardımına polisler koştu

sultangazi’de karda yürüyüş yaparken düşen kişinin yardımına polisler koştu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Sultangazi’de akşam saatlerinde parkta yürüyüşe çıkan vatandaş dengesini kaybederek yere düştü. Yerde acı içinde kıvranan şahsı devriye gezen polis ekipleri fark ederken, yaralanan kişi güvenlik görevlilerinin yardımı ile yaklaşık 100 metre taşınarak ambulansa konuldu.

Sultangazi’de dün akşam saatlerinde evinden çıkan bir vatandaş evinin yakınlarında bulunan parkta yürüyüş yapmaya başladı. Şahıs karla kaplı park içerisinde yürüdüğü esnada dengesini kaybedip düştü. Acı içinde kıvranarak yardım bekleyen şahsı o esnada o bölgede devriye görevi yürüten polis ekipleri fark etti. Ekipler durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası yaralanan vatandaş güvenlik görevlilerinin yardımıyla sedyeye konuldu.

Park içeresinde düşerek yaralanan kişi güvenlik görevlilerinin yardımıyla yaklaşık 100 metre sedye ile taşınarak ambulansa konuldu.

Hastaneye kaldırılan şahsın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Eve kurduğu özel düzenekle uyuşturucu yetiştiren şahıs yakalandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.