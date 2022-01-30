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Sultangazi’de kamyonet yan yattı; sürücü kazayı yara almadan atlattı

sultangazi’de kamyonet yan yattı; sürücü kazayı yara almadan atlattı
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Sultangazi’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kaldırıma çarparak yan yattı. Kaza sonrası duyarlı bir vatandaş, başka kaza olmaması için el hareketleriyle trafiği yavaşlatmaya çalıştı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Sultangazi Habibler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 59 AAB 685 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak yan yattı. Yan yatan kamyonet içerisindeki sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası kamyonet bir süre yol kenarında beklerken, kazayı gören duyarlı bir vatandaş olay yerinde başka kaza olmasın diye kendi imkanlarıyla önlem aldı. Vatandaş el hareketleriyle trafiği yavaşlatırken yan yatan kamyonet olay yerine sevk edilen çekici ile kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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