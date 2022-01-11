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Anasayfa / Asayiş / Sultangazi’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı

Sultangazi’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı

sultangazi’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı
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Sultangazi’de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, refüje çıkarak ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. Otomobilde sıkışan sürücünün yardımına, tesadüfen yoldan geçen sağlık ekipleri koştu.

Olay, öğle saatlerinde Malkoçoğlu mahallesi Sultangazi istikametinde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen bir tırın sıkıştırması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, orta refüjde bulunan yeşil alana çıktı. Araç, önce ağaçları ardında da aydınlatma direğini devirdi. Otomobilde sıkışan sürücünün yardımına tesadüfen yoldan geçen sağlık ekipleri koştu. Araçtan çıkartılan sürücü, kazadan yara alamadan kurtuldu.

Kaza anını anlatan otomobil sürücüsü Ali Gülap, “Aracımı muayene istasyonuna götürmüştüm. Dönüşte yolda radar olduğu için 60 ila 70 kilometre hız ile geliyordum. Bir tır beni aniden sıkıştırınca aracımın direksiyon hakimiyetini kaybettim. Sonrasını hatırlamıyorum. O esnada yoldan geçen ambulans ekipleri geldiler. Kapılar sıkıştığı için açılmıyordu. Beni çıkardılar. Çok şükür bir şeyim yok ama sağ olsun, sağlık ekipleri beni muayene ettiler. Bu aracın içinden sağ çıktım, onun için şükrediyorum” dedi.

Kaza nedeni ile yoğun trafik oluşan bölgede, kaza yapan aracın yoldan çekilmesiyle trafik normal akışına döndü.

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