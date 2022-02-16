sultangazi’de 4 binanın bodrum katını lağım suyu bastı: i̇ski̇’ye tepki yağdı

Sultangazi’de 4 binanın bodrum katını lağım suyu bastı. Büyük bir mağduriyet yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar ise defalarca kez İSKİ’yi aradıklarını ancak sorunlarının çözülmediğini iddia etti.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde bitişik haldeki 2 ayrı sokakta bulunan 4 binanın bodrum katlarına lağım suyu bastı. Defalarca İSKİ yetkililerini aradıklarını söyleyen vatandaşlar tüm aramalara rağmen somut bir adım atılmadığını iddia etti. Bodrum katta bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan işçiler koku nedeni ile çalışamadıklarını ifade ederken, bir işçi ise eline aldığı paspas ve kova ile sürekli olarak zeminden çıkan lağım suyunu temizlemeye çalıştı.

Tekstil atölyesi işletmecisi olan Diyap Hamu, işyerini bir anda su bastığını söyleyerek, “Çalışıyorduk bir şey yoktu. Bir baktık su basmaya başladı. Ekipler bir kez geldi bir şey yapmadan tekrar gitti. Sonra İSKİ’yi 2 defa daha aradık şuana kadar kimse gelmedi. Su halen geliyor pis su bu kokudan kimse çalışamıyor. Duvarlar hep rutubet su artık duvarlardan da çıkmaya başladı” dedi.

Binalardan birinde yaşayan Seher Kesoğlu, “Dışarıda lağım kokusu var ve böyle yemek yapıyorum yetkililer lütfen bizim bu sorunumuzu çözün 15 gündür böyle arka taraf çok pis kokuyor gelin bakın ve ilgilenin lütfen pislikten oturamıyoruz artık” diye konuştu.

“Biz kendi imkanlarımızla kaçağı bulduk”

İSKİ’nin gelip baktıklarını ancak bir şey yapmadığını iddia eden Murat Didin ise, “4-5 tane binanın altının olduğu gibi su baskını mağduriyeti yaşayanlardan bir tanesi de biziz burada. Şöyle bir durum var. Kirli su kaçağı var bir yerde. Rögarlarda şişme mi var artma mı var. Şu anda 4 tane binanın altı komple su dolu. Mutfaklarının camlarını açamıyor insanlar yemeklerini yapamıyorlar. Binaların girişine girdiğimiz zaman tamamen lağım kokusunu alıyoruz. İSKİ Genel Müdürlüğü’nden talep buluşurduk. Şikayetten geldiler. Ekipler baktılar yalnız ilgili ekipleri yönlendireceğiz dediler. Sonra ilçe İSKİ Müdürlüğünü aradık oradan da ekip yönlendirdiler. Gelip bakıyorlar bir kaçak yok diyorlar ve bırakıp gidiyorlar. Kendi imkanlarımızla biz bu kaçağı bulduk. Şu anda İSKİ Genel Müdürlüğüne tekrar talep oluşturduk. Bekliyoruz artık ne kadar daha bekleyeceğiz bilmiyoruz ama gerçekten bir mağduriyet var burada. Büyükşehir belediye başkanımız göreve gelmeden önce ve geldikten sonra 16 milyona hizmet edeceğiz diye söylüyordu. Şu anda hizmet göremiyorum. Bu şekilde mi İstanbul’a sahip çıkacağız” dedi.