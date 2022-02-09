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Sultanbeyli’de yangın paniği: 3 katlı binadaki yangın yandaki 2 binaya sıçradı

sultanbeyli’de yangın paniği: 3 katlı binadaki yangın yandaki 2 binaya sıçradı
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Sultanbeyli’de 3 binanın çatısı alev alev yandı

Sultanbeyli’de bir binanın çatısı alev aldı. Alev alan çatı kısa sürede yan binalara sıçrayarak büyüdü. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesinde 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıya sirayet etti. Alev alev yanan binanın çatısındaki yangın, yanında bulunan 2 binanın çatısına sıçradı. Vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezi bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan 3 binanın çatısına müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda kimse yara almazken yangında küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

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