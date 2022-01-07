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Anasayfa / Asayiş / Sultanbeyli’de kâğıt helva deposunda yangın paniği

Sultanbeyli’de kâğıt helva deposunda yangın paniği

sultanbeyli’de kâğıt helva deposunda yangın paniği
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Sultanbeyli’de Aytop Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 2 katlı kağıt helva deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, çevrede panik yaşandı.

Yangın, akşam saatlerinde Sultanbeyli ilçesi Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Aytop Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 katlı kâğıt fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev ve dumanların yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı bekletilirken yangın, kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Öte yandan depoda bulunan kağıt helvalar vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından yanmadan dışarıya çıkarıldı.

Yangını gören Necip Çobanoğlu, “Sanayi sitesindeyken karşı dükkandan dumanlar çıktı. İtfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri 6 dakikada olay yerine geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı” diye konuştu.

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