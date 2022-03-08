DOLAR

14,5005$% 0.85

EURO

15,8244% 1.03

STERLİN

19,0707£% 0.95

GRAM ALTIN

935,92%1,46

ÇEYREK ALTIN

1.522,00%0,72

BİTCOİN

564770฿%2.95545

İkindi Vakti a 15:57
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Sultanbeyli’de hurda hırsızları yakalandı

Sultanbeyli’de hurda hırsızları yakalandı

sultanbeyli’de hurda hırsızları yakalandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Sultanbeyli’de hurdacıya hırsızlık amaçlı gelen 3 kişi emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Kaçarken iş yeri sahibi ile karşılaşan şahıslar araçlarının kapısını düşürdü. Kimliği belirlenen şahıslar adli makamlara sevk edildi. Şahısların hurdacıya girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli Adil Mahallesinde 5 Şubat tarihinde meydana geldi. Bir hurdacıya hırsızlık amaçlı gelen 3 şahıs kaçtığı esnada iş yeri sahibi ile karşılaştı. Olay yerinden kaçarken panikleyen şüpheliler, araçlarının sol arka kapısını düşürdü. Aynı gün Sultanbeyli İlçesi Adil Mahallesinde park halinde bulunan başka bir aracın kapısının çalındığı tespit edildi. Emniyet ekipleri yaptığı çalışmalar kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceledi. Hırsızlık suçunda kullanılan araç ise Çekmeköy ilçesinde plakaları sökülmüş vaziyette bulundu. Araçta yapılan incelemede sol arka kapısının, kapısı çalınan diğer araca ait olduğu tespit edildi. Şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, M.B isimli şahıs Sancaktepe ilçesinde yakalandı. O.K ve D.C isimli şahısların ise 9 Şubat tarihinde benzer suçlardan daha önce yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği anlaşıldı. Konu ile ilgili olarak işlem yapılan şahıs 7 Mart tarihinde adli makamlara sevk edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Balıkesir’de 99 şahsa ’Huzur’ operasyonu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.