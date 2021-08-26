Sulama sezonu sorunsuz sona eriyor

MUTLU SARIGÜL

Bu yılki sulama sezonunu sorusuz bir şekilde tamamlayacaklarını açıklayan DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, umutlarının bundan sonraki kış yağışlarıyla birlikte su depolama tesislerinin gelecek yıl için hazırlıklı hale gelmesi olduğunu söyledi.

Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Malatya’daki sulama sezonun sona ermesinden önce BUSABAH gazetesine konuştu. Bu sezon sulamada sıkıntı yaşanıp yaşanmadığı hakkında bilgi veren Dündar, önemli açıklamada bulundu.

Öncelikle Battalgazi Bölgesi’nde bulunan ve Uçbağlar Mahallesi sınırları içerisinde geçen Derme Deresindeki ıslah çalışması hakkında konuşan Dündar, projenin iptal edildiği iddialarına yanıt verdi.

“PROJEYİ İPTAL ETME GİBİ BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL”

Dündar, şunları kaydetti:

O bölge yapım programına alındı. Ondan sonra ihale izni için oranın projelerini hazırladık, gönderdik, ihale iznini bekliyoruz, inşallah gelince halledeceğiz. Yer ihale edilirse hemen sözleşme imzalayıp, yapım aşamasına başlarız. Projeyi iptal etme gibi bir şey söz konusu değil. Eğer Belediyenin orada yaptığı bir çalışma var, ona tepki gösteriliyorsa bunun hakkında bir şey bilmiyorum. Bizim kanalla ilgili yerimizi yapacağız ve bu programda.

“YÜZDE 41 DAHA AZ YAĞIŞ ALDIK”

Malatya’daki barajların doluluk seviyesinden bahseden ve kuraklıkla ilgili de konuşan Dündar,

Şu anda sulama barajlarımızda aldığımız tedbirlerle birlikte bir sıkıntı yaşamadan inşallah bu yılki sulama sezonunu atlatıyoruz. Umudumuz bundan sonraki kış yağışlarıyla birlikte su depolama tesislerimizin önümüzdeki yıl için hazırlıklı hale gelmesidir. Ama ülke genelinde yaşanan bir yağış azlığı söz konusu. Bizim bölgeye de baktığımızda yaklaşık yüzde 41 daha az yağış aldık. Bundan kaynaklı olarak bu depolama tesislerine de yansıdı. Sulamalarımızda herhangi bir sıkıntı yaşatmadan bu yılı atlatıp, önümüzdeki yıl eğer yağışlar gelirse sıkıntı yaşamadan, daha rahat bir mevsim geçiririz diye düşünüyorum. Ama bunların hepsi önümüzdeki süreç yağış periyoduna bağlı. Ama genel olarak enerji ve sulama barajlarımızda yağış azlığından bunlar da doğal olarak etkilendi. Ancak biz herhangi bir sıkıntı yaşatmadan bu yılı inşallah atlatacağız.

ifadelerine yer verdi.