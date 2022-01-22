DOLAR

13,4726$%0.71

EURO

15,2894%0.84

STERLİN

18,2713£%0.23

GRAM ALTIN

792,10%0,29

ÇEYREK ALTIN

1.281,00%0,46

BİTCOİN

471781฿%-8.39546

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI -7°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisinin üzerinden biber gazı çıktı

Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisinin üzerinden biber gazı çıktı

suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisinin üzerinden biber gazı çıktı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir iş yerine hırsızlık için giren şahıs polis tarafından suçüstü yakalandı. Bir şey çalamadan etkisiz hale getirilen ve 21 farklı hırsızlık dosyası olan şahsın üzerinden biber gazı çıktı.

Olay, 21 Ocak Cuma günü İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir iş yerine hırsız girdiği ve halen içeride olduğu ihbarını değerlendiren Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen iş yerine gitti. Olay yerine ulaşan motosikletli ekipler, halen içeride olduğu tespit edilen şüpheliyi suçüstü yakalayarak etkisiz hale getirdi. İçeriden bir şey çalamadan yakalanan şahsın üzerinde somun anahtarı, pense, tornavida, alyans ve biber gazı ele geçirildi. A.K. adlı şahsın yapılan sorgusunda hakkında 21 farklı hırsızlık dosyası olduğu da ortaya çıktı. Cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Jandarma ekipleri hasta kurtarmaya devam ediyor

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.