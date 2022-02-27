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Suçüstü yakalanan dört uyuşturucu satıcısı tutuklandı

suçüstü yakalanan dört uyuşturucu satıcısı tutuklandı
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince suçüstü yakalanan dört şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Bismil Narkotik Polisinin yaptığı çalışmalar neticesinde yaklaşık 500 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve uyuşturucu ticaretiyle ilişkili nakit para ile yakalanan S.S. (26), N.Y. (35), İ.Y. (22), İ.A. (31) isimli şüpheliler, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi.

Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüpheliler S.S., N.Y., İ.Y. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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