Suçluya geçit yok!

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği yaptıkları başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; Malatya 2. Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında ‘Yol Kesme Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişi ile Yağma’ suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.V., Didim 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan U.Ü ve Altınkum Mahallesi 72. sokak üzerinde bir otomobilden para ve ziynet eşyası çalınması olayı ile ilgili K.S polis ekipler tarafından yakalandı.

Aydın’ın Didim ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ve ilçedeki hırsızlık olayının şüphelisi 1 kişi olmak üzere toplamda 3 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, şahıslar sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)