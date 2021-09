SUÇLU KİM?

Yeni Malatyaspor’un kan kaybetmesinin temelinde asıl suçlu kim? Kadro mühendisliği yapılırken sistemi belli olmayan İrfan Buz mu suçlu? Yoksa transferi menajerlerine kafasına göre yaptıran Adil Gevrek mi suçlu? Her iki pencerede bakıldığında aslında her iki isimde suçlu…

Takımın hocası kendi kaderinin alacağı skorlara bağlı olmasına rağmen istediği transferi yaptıramıyorsa ve tesadüfen alacağı skorlar ile takımda ne kadar süre kalacağının hesabını yapıyorsa aslında tehlike orada başlamış demektir. Takımın başkanı Adil Gevrek, “Ben bu işi hocalarda daha iyi bilirim, geçmişte aldığım ve takıma büyük paralar kazandırdığım oyuncuların alınamasını ben sağladım diye düşünerek” takımın başındaki teknik adamın skorlar iyi gittiğinde gideceği yere kadar gitsin, “nasıl olsa kötü gidince biletini keserim ve sosyal medya kalemşorları sayesinde hocayı ayaklar altına aldırırım” diye planlamasını yapmışsa her halükarda teknik adam zayıf halka olarak görülüyor demektir.

Ancak İrfan Buz sezon başında ben şu mevkilere mutlaka oyunu işretim deyip bunu medya ile paylaşmış olsaydı. Başkanı onun insanların önüne atması bir şekilde engellenirdi. Sonuç olarak istediğimoyuncular alınmadı, Başkan transferleri kendisi yaptı diyebilseydi, Belki takımdaki ömrü kıs olabilirdi, ancak bir duruşu olarak her zaman i bulma olanağı olurdu. Görülen o ki bugün namlunun ucunda İrfan Buz var. Başkan kendisinin ömrünü uzatmak ve suçlu bulmak adına hoca ile yolları ayırdığında kimse başkanı suçlamaz. Hoca iç sahada iki müsabaka art arda kaybedince zaten en zayıf halka olarak her an bileti kesilirse kimse şaşırmasın. Sivasspor müsabakasına gelince İrfan Buz aslında Mustafa Eskihalleç’i sağ bek oynayarak zaten ofansif olarak rakibine teslim oldu. Karagümrük müsabakasının ilk yarısında oynadığı kadroya ilave Ertaç ile başlaması zaten ideal kadroya yakın bir takım ile sahaya çıkmış olacaktı. Sağ bek Muhammed olur, Semih Kaya olur fazlada önemli değildi. Ancak İrfan Buz yine bir kumar oynadı ve bir kez daha kaybetti. Tetteh’in oyundan alınması zaten yapılan en önemli hataydı. Hagi Osman alınacağına Kubilay hamlesi daha olumlu olurdu. Son dakikalarda en az on orta yapılan Sivas ceza sahasında kafa vuracak oyuncu var mıydı? Maalesef İrfan Buz psikolojik olarak yaşadığı sıkıntılar dolayısıyla sağlıklı bir değişim yapmayarak en az bir puan almamızda engellemiş oldu. Benim penceremde İrfan Buz’a son bir şans verilecek veya tez elden yollar ayrılacak gibi…