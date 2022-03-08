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Suç makinaları uyuşturucu ile yakalandı

suç makinaları uyuşturucu ile yakalandı
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde durdurulan ve bir çok suç kaydı bulunan 3 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Şüpheli araçta 35 suç kaydı bulunan S.A., 2 suç kaydı bulunan E.Ç. ve 7 suç kaydı bulunan S.E.’nın üzerinde ve araçta arama yapıldı.

Şahısların üzerinde 4 parça halinde 26,42 gram metamfetamin, 1,35 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Araçta yapılan aramada ise motor bölümüne zulalanmış vaziyette 8 ayrı parça halinde 412,67 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Haklarında işlem başlatılan şahıslar adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan S.A. ve E.Ç. adli makamlar tarafından tutuklanırken, S.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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