‘Su ve Atık su Arıtma Çalıştayı’na 51 il katılacak

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından 26-27 Mayıs tarihleri arasında ‘Su ve Atık su Arıtma Çalıştayı’ düzenlenecek. Çalıştay öncesi MASKİ, basın mensuplarına bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda Çalıştay hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Çalıştay 26-27 Mayıs tarihlerinden 51 ilin katılımıyla gerçekleştirecek. Çalıştayımız Malatya ve Malatya’nın geleceği için önemli” dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 51 ilin su idarecilerinin katılacağı ‘Su ve Atık su Arıtma Çalıştayı’nın bilgilendirme toplantısı MASKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapıldı. Çalıstayda atık ve temiz sularla alakalı toplamda 8 oturum yapılacağı bilgisini veren Mehmet Mert, su yönetiminin konuşulacağı bir çalışma olacağı belirtti.

Suyun doğru ve dikkatli yönetilmesi için MASKİ ekibinin ciddi bir eğitimden geçmesini söyleyen Genel Müdür Mert, “Tüm ekip arkadaşlarımıza ciddi bir eğitim gerekli. Bununla ilgili de ciddi bir çalıştay düzenlenecek ve hoca ekibi gelecek. Ekip olarak bu eğitimi almamız ve suyu doğru yönetmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı.

“EKİP OLARAK BU EĞİTİMİ ALMAMIZ GEREKİYOR”

MASKİ bünyesinde yürütülen çalıştayın detaylarından bahseden Mert, “Suyun doğru yönetilmesi gerekiyor. Bununla alakalıda MASKİ’de çok ciddi bir ekibimiz var. Kısım kısım ihaleler yaptık, yatırımlar yaptık. Ama dediğim gibi suyun doğru yönetilmesi gerekiyor. Örnek vereyim, Darende’nin alt yapısını İller Bankası projesiyle yenilemişiz. İshale hatları yapmışız. Ama daha sonrasında 8 tane sondaj vurmuşuz, 8 tane sondaj ile bu sistemi beslemeye çalışıyoruz. Baktık ki bu böyle olacak gibi değil. Tüm ekip arkadaşlarımıza birlikte ciddi bir eğitim gerekli. Bununla ilgili de takdirinizle birlikte ciddi bir çalıştay düzenlenecek ve hoca ekibi gelecek. Ekip olarak bu eğitimi almamız gerekiyor. Suyu doğru yönetmemiz gerekiyor. Suyun çok kıymetli olduğu bir dönemde MASKİ Genel Müdürlüğü olarak her bölgenin, her kaynak suyun depoya getirilmesi gerekiyor. Darende veya Malatya özelinde kaynağımızı önce temizledik. İshale hatlarımızda kayıp kaçakları ölçerek depolarımıza getirdik. Depolarımızın ciddi anlamda tahrip olduğunu, yenilenmesi gerektiğini gördük. Genç bir mühendis ekibimiz var bu ekiple birlikte ne kadar kayıp kaçak var, ne kadar elektrik parası ödüyoruz, kaynaklarımız yeterli mi? Sorularını masaya yatırıyoruz. Çalıştay 26-27 Mayıs tarihlerinden 51 ilin katılımıyla gerçekleştirecek. Bu Çalıştayda atık ve temiz suyla alakalı 8 tane oturum yapacağız. Çalıştay Malatya ve Malatya’nın geleceği için önemli. Her tarafa arıtma tesisi yapıyoruz. Bazı yerlere de yeni arıtma tesisleri yapılması gerekiyor” kelimelerine yer verdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği çalıştayın hayırlı olmasını temenni eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Su ve Atık su Çalıştay’ının Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Özellikle küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kuraklık, ekolojik dengenin bozulması ve karbon gazının atmosfere salınımı dünyanın birinci düzeltmesi gereken konulardır. Bizler yöneticiler olarak bunlara dikkat etmemiz lazım. Herkes kendi sınırı içerisinde hareket ederse, Cenabı Allah’ın kurmuş olduğu ilahi düzen devam eder. Bitkileri hayvanlar kendi hukukuna riayet ediyor ama biz insanlar kendi hukukumuza riayet etmediğimiz gibi başkalarının hukukuna riayet etmiyoruz. Tabiatın ve doğanın doğasını biz insanlar bozuyoruz. Küresel ısınma, kuralık ekolojik dengenin bozulmasının akabinde de ileride gıda krizi ile su sıkıntısı karşı karşıya kalacağız. Dünyanın bu konjektörel durumunda MASKİ Genel Müdürlüğümüz güzel bir konuya parmak başmış ve demiş ki ‘su ve atık su yönetimi ile ilgili Türkiye geneline hitap eden bir çalışma ihtas edeyim’ demiş. Bu anlamda 51 şehrimizde sular idaresi genel müdürlerini buraya çağırmışlar, üniversitelerimiz ve ilgili bakanlıklarımız bu çalışmaya paydaş olmuş” açıklamasını yaptı.

“MALATYA BİRİNCİ OLMAK ZORUNDADIR”

“Biz göreve geldiğimizde şunu ifade ettik. ‘Akarsulara atık su karışmayacak’ dedik. Bu çok önemli bir iddiadır” diyen Belediye Başkanı Gürkan, “Sonra ‘her ilçeye arıtma yapacağız’ ve üçüncü olarak da ‘asfaltsız hiçbir yer kalmayacak’ dedik. Malatya şu anda Türkiye’de en çok yatırım yapan belediyedir. Ben bunu söylediğim zaman eleştiri konusu oluyor ama bu duruma üzülüyorum ‘bu insanlar neden kendisini bu kadar küçültür’ diye kaldı ki ben bir belediye başkanıyım. Konuştuğum ifadeler ulusal bazda yayınlanıyor. Yarın o bürgün birisi çıksa ‘başkanım bunları neye göre söylüyorsunuz?’ dese ve benim de buna bir cevabım olmazsa, bu ifadeleri kullanabilir miyim? Arkadaşlar, Malatya birinci olmak zorundadır. Hayatında birinci olmayan insanlar belki bu sözümüzü abartılı algılayabilir ama biz tevazulu rakamlar söylüyoruz. Kırsal kesime en fazla yatırım yapan belediye, Malatya Büyükşehir Belediyesi’dir. Geçtiğimiz yıl 8 büyükşehir belediyesinden daha fazla TÜPRAŞ’tan asfalt aldık. Bu ne demek 8 büyükşehirden daha çok asfalt yapmışız demektir. Biz bunu götürüp dereye dökmüyoruz. Dolayısıyla bu şehre vebali sorumluluğumuz var” dedi.

Akarsulara atık su karışmaması için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyen Gürkan, “Geçen yıl suyumuz 1,5 metreküpe kadar düştü ama hiç kimsenin ruhu duymadı. Çünkü biz, hemen ikinci kaptajımızı devreye koyduk. Saniyede 500 litre suyu buraya aktardık. Şimdi de 3. kaptajımızı yapıyoruz ve kamulaştırması da bitti. Akarsularımıza atık su karışmasın diye bütün ilçelerimize arıtmalar yapıyoruz. Şu anda 13 arıtma yapılıyor ve büyük kasabalarımıza da arıtmalar yapacağız. Eskilerimiz ‘su akar Türk bakar’ derlerdi. Suyun bir yönetiminin olması lazım ve suyun kontrolü noktasında da hepimizin bilgi birikimine ihtiyacı var. Su ve Sular İdaresi doğru yönetilirse hem elektrik anlamında tasarruf ediyoruz hem var olan suyumuzun optimum kullanımını gerçekleştiriyoruz hem de vatandaşımıza kendi cazibesiyle akan su veriyoruz. Bu anlamda düzenlenen çalıştayda MASKİ, tecrübelerini ve bilgi birikimini diğer illerden gelen yetkililerle paylaşacak. Malatya bu konuda önderlik eden bir şehirdir. Artık Malatya’da herkes şuna inansın ve bilsin Malatya bundan sonra her lokomotif olacak” ifadelerini kullandı.