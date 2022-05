“Su kaynaklarının akıllıca yönetilmesi sorumluluktur”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Ulusal Su ve Atıksu Arıtma Çalıştayı’nın açılışı töreni yapıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, “Ülkemizdeki sektörel su kullanımına baktığımızda, kullandığımız suyun yüzde 77’sinin tarımsal sulamada, yüzde 23’ünün içme kullanımı ve endüstriyel kullanmada olduğunu görüyoruz. Su kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle su kaynaklarını çok akıllıca yönetilmesi, her damlasının çok dikkatli kullanılmaması ve sürdürülebilirlik esasına göre kullanılması artık bir sorumluluktur” dedi.

MASKİ tarafından organize edilen ‘Ulusal Su ve Atıksu Arıtma Çalıştayı’nın açılışı kentteki bir otelde gerçekleştirildi. Çalıştayda, su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması, atık su yönetimi konusunda idarelerin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve farkındalık oluşturulması gibi konular konuşuldu. Çalıştayın düzenlenme nedenlerinden bahseden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, düzenledikleri çalıştayın öneminden bahsederek, doğru su kullanımına ve su yönetimine dikkat çekti.

Çalıştaya Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın yetkilileri, 51 ilin Su İdaresi ve 29 Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Su Enstitüsü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, ilgili kurumlardan yetkililer ve akademisyenler katıldı.

“YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ”

Çalıştaya ev sahipliği yapan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, su kaynaklarının temini ve doğru kullanımı noktasın da yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “Türkiye’nin alanında en iyi hocaları aramızdalar. 2 gün sürecek olan bu çalıştayımızda hocalarımızın konuk olacağını duyan herkes katılmak istediler. Çoğu misafirlerimizi ağıladık, bir kısım misafirleri de başka zamana ertelemek zorunda kaldık. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızın vizyonu doğrultusunda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Başkanımızın bizlere talimatı vardı,‘2 yıl içerisinde içme suyu ve kanalizasyonu olmayan yer kalmayacak, Malatya’da akarsulara atık su karışmayacak’ diye şu an Malatya’da böyle bir yer kalmadı, kalmayacakta inşallah. Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Suyun küresel anlamda önemli olduğu bir zamanda Su Çalıştayı’nın düzenlenmesi ve yoğun katılımın olması bizleri mutlu etmiştir. Çalıştayımızın ülkemiz ve Malatya’mız için hayırlı olmasını diliyor, ülkemizin her noktasından gelen tüm katılımcılarımıza tekrar teşekkür ediyorum” açıklamalarından bulundu.

“SU HAYATTIR”

Suyun olmadığı yerde canlı yaşamının da olmayacağının altını çizen Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çakmakçı, “Su sağlıktır, su hayattır, yaşamın vazgeçilemez bir parçasıdır. Suyun olmadığı bir yerde yaşamın da olmayacağını çok iyi biliyoruz. En basit hücreye sahip canlıdan, en kompleks hücreye sahip canlıya kadar tüm canlıların yaşamını sürdürmesi için suya ihtiyacı vardır. Kullanılabilir sularımıza baktığımızda çok düşük bir miktarda doğrudan kullanıma sevk edilebilir durumdadır. Bu şanslı şehirlerimizden biri de Malatya’dır. Gündüzbey Kaptajı’ndan temin edilen sular sadece klorlanarak verilmektedir. Ülkemizin birçok yerinde suların sağlık açısından uygun olmadığı için arıtılması gerekiyor, arıtma tesisi olması gerekiyor. Arıtılan sular da sağlıklı sular da musluklardan akacak şekilde şebekeye sevk ediliyor. Sadece suyu temin etmek yetmiyor. Suyun temin edilmesinin ardından atık suların toplatılması, arıtılması ve doğaya da tekrar ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde verilmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın bir sözü vardı, ‘Artık akarsulara atık sular karışmayacak’ şeklinde. Çok güzel bir slogan. Ben de şunu tekrar belirtmek istiyorum ki, suların tek kullanımlık olması devrini kapatmış olmamız gerekiyor. Suları artık birden çok kez kullanmalıyız. Geri kazanmalıyız, geri kazanımın öneminin farkına varmalıyız. Ülkemizde şuanda kişi başına düşen su miktarı bin 346 metreküp civarındadır. Bu rakam bin metreküpe doğru gerilemeye başladı. Dolayısı ile suları mutlaka geri kazanmalıyız. Su kaynaklarımızı korumaya azami özen göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

“PAYDAŞ OLARAK DESTEK SAĞLADIK”

İnönü Üniversitesi olarak ‘Ulusal Su ve Atıksu Arıtma Çalıştayı’nın paydaşı olduklarını dile getiren İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, “Daha önce MASKİ tarafından düzenlenen çalıştaylara İnönü Üniversitesi olarak güçlü bir destek vermiştik. Bu Çalıştayda da MASKİ ’ye, Sayın Genel Müdürümüz ve ekibine güçlü bir desteği paydaş olarak sağladık. Üniversitemiz Büyükşehir Belediyemiz ile çok güçlü bir çalışma içerisindedir. MASKİ ile Üniversitemizin bütün insan kaynağını, imkân ve kabiliyetini birleştirdik. Sayın Genel Müdürümüz ve ekibinden mühendislik fakültemizden Prof. Dr. Mahmut Fırat hocamız ekibiyle birlikte yakın çalışma sağlıyor. Su ve Kanalizasyon İdaremizin dijital işlemlerinin bir kısmına TEKNOKENT ’teki şirketlerimiz aracılığı ile çözüm üretiyoruz. Su ve Kanalizasyon İdareleri de çok iyi bir planlama ile bütün şehri tek bir genel müdürlükle yönetiyor. Muhtemelen sulama suyunu da zamanla bu idarelerimizin yönetimine vermemiz gerekiyor. Devletimizin ilgili birimleri ve kıymetli bilim insanları var. Suyu tek elden ve doğru kullanmanın yolu içme suyu, atık suyu ve sulama suyunu birleştirerek tel elden yönetmektir diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

“TEMİZ SU KAYNAKLARINA OLAN İHTİYAÇ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Su kaynaklarının bilinenin aksine sınırlı miktarda olduğuna dikkat çeken Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, “Su canlıların hayatının sürdürülebilmesi için en büyük ihtiyaçtır. Su ihtiyacının da başka bir madde veya kaynak ile idamesi mümkün değildir. Maalesef su kaynakları sanılanın aksine az ve kıttır. İnsan 70 gün kadar aç yaşayabilirken iklim şartlarına göre değişmekle birlikte susuz sadece 7 gün kadar yaşayabilmektedir. Dünyada insanların faydalanmaya çalıştığı su miktarı dünyadaki su varlığının yüzde 1’ini bile oluşturmuyor. Ülkemizdeki sektörel su kullanımına baktığımızda, kullandığımız suyun yüzde 77’sinin tarımsal sulamada, yüzde 23’ünün içme kullanımı ve endüstriyel kullanmada olduğunu görüyoruz. Su kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle su kaynaklarını çok akıllıca yönetilmesi her damlasının çok dikkatli kullanılmaması ve sürdürülebilirlik esasına göre kullanılması artık bir sorumluluktur. Ülkelerin gelişmelerine paralel olarak da kullanılabilir temiz su kaynaklarına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Diğer taraftan da nüfus artışı insanların istek ve ihtiyaçlarının artması, sanayileşmenin etkisiyle ülkemizde ve dünyada temiz su kaynakları da hızla azalıyor. 1960 yılında ülkemizin nüfusu 27 milyon, 2022’ye geldiğimiz zaman 84 milyon dünyadaki su kaynaklarının miktarı sabit kişi başına düşen su miktarı da nüfus artışına bağlı hızlı azalıyor. Ülkemizde kişi başına düşen yıllık su miktarına baktığımız zaman bu bin 340 metreküp, yıl civarında nüfus artışı ve sanayileşme hızını göz önüne aldığımızda, 2040 yılına geldiğimizde bu miktarın bin 120 metreküpe kadar düşeceğini öngörmekteyiz. Su sınırsız bir kaynak değil son derece sınırlı bir kaynaktır. Maalesef bu sınırlı kaynak da insanların istek ve ihtiyaçlarındaki artış tüketim politikaları ve iklim değişikliğinin baskısı altındadır. Su gıda üretiminden enerjiye, ekolojiden sosyal hayata her alanı bulunma durumuna göre olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. 2030’lu yıllara geldiğimizde gıda ve enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 50, su ihtiyacının ise yüzde 40 oranında artacağı da tahmin ediliyor” diyerek suyun dikkatli kullanımı noktasında uyarılarda bulundu.

“YÖNETİCİNİN GÖREVİ KAYNAĞI BULMAKTIR”

Su kaynağı bulma noktasında yöneticilere büyük sorumluluklar düştüğünü ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Anadolu’nun irşadında da Malatya çok önemli bir şehirdir. Böyle güzel bir şehre hoş geldiniz. Bu Çalıştay’ın verimli olmasını temenni ediyorum. Özellikle son süreç içerisinde küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık gibi kavramları Türkiye’de çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Biz yaratılışın esasına baktığımız zaman bunlar çok zor bir şey değildir. Birçok çalıştay ve konferanslar yapılıyor. Bunlarla kendimize dönme, özümüze dönme hadiselerini değerlendirirsek işimiz çok daha olay olur diye düşünüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ulusal bir televizyonda bir soru sordular. ‘Küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklık ile ilgili ne düşünüyorsunuz?’ dediler. ‘Herkes her canlı yaradılışının esrarına riayet etsin’ dedim. Bitkiler âlemi, sözüm ona hayvanlar âlemi yaradılış esrarına riayet ediyor. İnsanlar bu düzeni bozuyor. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve karbon salınımı gibi hadiseler burada başlıyor. Biz göreve geldiğimizde ilgili arkadaşlarımıza ‘asfaltsız, susuz, kanalizasyonsuz hiçbir yerleşim yeri kalmayacağı gibi akarsulara atık sular da karışmayacak’ dedik. Kaynak noktasında ‘biz kaynağı buluruz’ dedik. Yöneticinin görevi kaynağı bulmaktır. Ağlama duvarı değildir. Hasbi ve içtenlikle çalıştığınızda kaynak problemi yaşamaz. Bir birim kaynak yüz birim iş yapar. Eğer bunların içerisine haram katarsanız o bir birim sizleri heder eder ve bir iş yapamazsınız” şeklinde konuştu.

Malatya’nın su arıtma noktasında iyi bir yerde olduğunu söyleyen Malatya Valisi Hulusi Şahin, “Değerli misafirler Türkiye’nin gelmiş olduğu nokta gerçekten gurur veriyor. Bundan 20-25 yıl önce dağdan köye bir boru yardımı ile su getirip çeşme yaptığımızda ‘artık su ile ilgili bir mesele kalmadı’ derdik. Ama bugün itibariyle Malatya’nın kırsal mahallerine baktığımızda tıpkı şehir gibi hizmet alıyor. Üstüne bir de atığının da yönetildiği bir noktaya gelmesi Türkiye’nin geldiği noktayı gösteriyor. Ayrıca Malatya’nın 800 binin üzerinde nüfusu ileri biyolojik arıtmasını yapabiliyor olması da gerçekten takdirin üzerinde çünkü mesaisinin yüzde 70’ni belediyecilikle uğraşan bir kardeşiniz olarak bu işlerin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi çok önemli işler yapmış, Sacada sistemi ile çalışmalar yapıyor. Arkadaşlar ölçemediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz de o nedenle Scada sistemi çok önemlidir ve bu sistemin düzenli bir şekilde işlemesi çok değerlidir” dedi.

“TÜRKİYE’DE HALA ATIK SULARININ ÖNEMLİ BİR KISMI DERELERE AKIYOR”

Türkiye’nin birçok ilinde atık suların derelere aktarıldığını belirten Vali Şahin, altyapı çalışmalarının doğru yapılması halinde sorunun ortadan kalkacağını belirtti. Şahin, “Fotoğrafın başka bir yüzü de var. Türkiye hala atık sularının önemli bir kısmını ya hiç arıtmadan ya da basit bir fiziksel arıtmayla derelere akıtan bir yapıdadır. Hemen çevre illerde öyle şehirler var ki nüfuslarının önemli kısmının atığını en yakın dereye boşaltıyorlar. Yine içme suyunda kilometrelerce kanserojen madde içeren asbest borular kullanılıyor. Yani daha yapacak çok şey var. Tabii karar vericiler, siyasi irade kullananlar pahalı bir iş olan altyapı işine pek fazla girmek istemiyorlar. Bu işlere girmeyince ne olur, o işler birikir birikir ve daha büyük bir mesele olarak elinizde patlar. Türkiye’de maalesef altyapı çalışmaları halı altına süpürülerek, yok farz edilmiş meselelerdir. Eğer altyapıyı layıkıyla yapmazsak üste yapılan yapıların hiçbir değer yoktur. O nedenle karar vericiler bu çalışmaların maliyetini göz önüne alıp altyapıyı, içme su yönetimini ve atıksu yönetimini her zaman ajandalarının en üstüne almaları lazım. Eğer bunları yaparsak çok daha sağlıklı bir şekilde içmesuyu yönetimini sağlarız” kelimelerine yer verdi.