“Şu anda böyle bir kararım yok!”

MEHMET KIROĞLAN

MGTC’yi ziyaret eden ve burada bir açıklama yapan Hayırsever İş insanı ve Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, milletvekilliği adaylığı konusunda konuşarak, “Benim şu anda adaylık noktasında verdiğim bir karar yok. Olmam da, olurum da demiyorum” dedi.

Hayırsever İş insanı ve Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, dün Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni (MGTC) ziyaret etti. Cemiyetin Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan MGTC Başkan Yardımcısı Mikail Pelit, İş insanı Reşat Erdoğan’ın Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ne ziyaretinin bugüne nasip olduğunu söyledi.

“KAMUOYU BUNU YAKİNEN BİLİYOR”

Reşat Erdoğan’ın çalışmalarının kamuoyunda yakinen takip edildiğini belirten Pelit, “Gerçekten Malatya’mız için çok önemli çalışmalar yapan, çok değerli bir iş insanımız. Bugüne kadar yaptıklarını anlatmaya gerek yok. Zaten kamuoyu bunu yakinen biliyor. Yakın döneminde bir cami inşaatı hızla devam ediyor. Şu anda 2023-2024 yılında başlanacak 2 tane okul yaptıracak. Burslardan diğer yardımlara kadar gerçekten Malatya’nın iftihar ettiği çalışmalar gerçekleştiriyor” diye konuştu.

“İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BİRTAKIM KATKILARDA BULUNUYORUZ”

İhtiyaç sahiplerine birtakım yardımda bulunduklarına dikkat çeken İş insanı Reşat Erdoğan, “Biz Vakıf olarak Malatya’da uzun yıllardan beri çalışmalarımız memleketimizdeki ihtiyaç sahiplerine birtakım katkılarda bulunuyoruz. Son 3-4 yıldır da bunu vakıflaştırdık. Vakıf halinde daha kurumsal bir çatı altında Malatya’ya, Malatya’mızdaki hemşehrilerimize, insanlarımıza katkı vermeye çalışıyoruz. Allah katında da bunlar hayır kabul edilir. Bu vesileyle ayda 1-2 sefer Malatya’ya geldiğimizde sivil toplum örgütleri, bazı kuruluşlar, mahalleler, köyleri ziyaret eder, sohbet eder, dertleşiriz. Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti ziyaretimiz bugüne kısmet oldu” diye konuştu.

“ÇOK CİDDİ SAYIDA GERİ DÖNÜŞLER OLDU”

Gazetemizin, “BUSABAH TV yayınlanan Gündem Malatya programında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve belediyeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundunuz. Bu programdan sonra size olumlu veya olumsuz bir geri dönüş aldınız mı? sorusuna yanıt veren Erdoğan, “Bana programdan sonra çok ciddi sayıda geri dönüşler oldu. Hem bazı kurumlardan hem belediye çalışanlarından hem de Malatyalı hemşehrilerimizden çok ciddi dönüşler oldu. Konuşmalarımızın, anlattığımız konuların hepsinin doğru olduğunu, bu doğruları kimsenin dile getirmediğini ve bizim de buna vesile olduğumuzdan dolayı ciddi sayıda arayanlar oldu. Hemşerilerimiz gelip, teşekkür ediyorlar. Malatya Büyükşehir Belediyesinin çalışanlarının dile getirdik. Onların dertlerinin sözcüsü olduk” diye cevap verdi.

“BEN TÜRK MİLLİYETÇİSİYİM, ÜLKÜCÜYÜM”

Gazetemizin “Siz hayırsever bir İş insanı olmanız yanında bir de siyasetçi kimliğinizle de biliniyorsunuz. 2023 seçimlerinde herhangi bir partide milletvekili adayı olacak mısınız, aklınızdan geçen bir parti var mı?” sorusuna cevap veren Erdoğan, “Benim şu anda adaylık noktasında verdiğim bir karar yok. Geçmişte de benim Malatya’da aday olacağım, siyaset yapacağım çok söylendi. O şekilde çeşitli spekülasyonlar çıkaranlar da oldu. Ama ben aday adayı da, aday da olmadım. Ben o zaman da, ondan sonra da Malatya’yla ilgili çalışmalarımız, gayretlerimiz devam ediyor. Şu anda böyle bir kararım yok. Seçime daha zaman da var. Karar verirsem kararımı sizlerle paylaşacağım. Olmam da, olurum da demiyorum. Ben Türk milliyetçisiyim, ülkücüyüm. Bunu her platformda, her yerde söylüyorum. Söylediğim fikirler doğrultusunda da yaşamaya çalışıyorum. Benden başka bir şey olmaz” diye kaydetti.