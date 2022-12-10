 “Şu ana kadar olumsuz bir eleştiri almadık”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanyol İlçesi Konurtay ve Gökçe mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geldi. Burada konuşan Gürkan, “Malatya’nın 12 bin 300 kilometrekarelik toprağında 718 mahallesinde ve 13 ilçesinde bu şiarı kendimize rehber edindik. Bu yolda emin adımlarla dosdoğru gidiyoruz. Şu ana kadar 810 bin nüfuslu Malatya şehrimizde ve bir o kadarda da fazlasının dışarıda olduğu bir Malatya’da hiçbir yer de hak, hukuk, adalet, aidiyet noktasında olumsuz bir eleştiri almadık” dedi.

Başkan Gürkan Doğanyol ilçesinde ilk olarak Konurtay Mahallesini ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Gürkan, Konurtay Mahallesi sakinlerinin sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür etti.

Burada ilk konuşmayı Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay yaptı. Bay, “ Konurtay mahallemiz Diyarbakır’a sınır Elâzığ’a ise oldukça yakın bir mahalledir. Allah’a şükürler olsun mert ve samimi insanların yetiştiği mahallemizdir. Burada Büyükşehir Belediyemiz ve yerelde de bizler hemşerilerimizle samimi manada hemhal oluyoruz. Gerek yol altyapı hizmetlerimizin gerekse de MASKİ’nin yapmış olduğu hizmetlerin en hassas ve en samimi bir şekilde günyüzüne çıktığı bir mahallemizdir. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız yoğun programları arasında davetimize icabet ettikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Doğanyol Kaymakamı Mete Öztürk ise, “ Konurtay Mahallesi merkeze yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta ve coğrafi açıdan da zor ama nevi şahsına münhasır manzarasıyla müthiş bir mahalledir. Mahalle sakinlerimiz son derece misafirperver ve cana yakındır. Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğini hissetmek ve yerel imkânlar dâhilinde çalışmalar yapmak bizler için onur ve şeref vericidir” açıklamasında bulundu.

“BURAYA HİZMET GETİRME ZORUNLULUĞUMUZ VAR”

Konurtay Mahallesi’nin Diyarbakır, Şanlıurfa Siverek ve Elazığ Sivrice’ye sınır olan bir mahalle olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Konurtay, hakikatten ücra ve coğrafi şartları çok ağır olan bir merkezdir. Burada ben tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, yolların hepsini asfaltlamışlar. Bu zor doğa şartlarına rağmen bu çalışmaları yürütmek gerçekten takdire şayandır. Bu anlamda emeği geçen bütün emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tabii burada yaşayan hemşerilerimiz vatandaşlarımız, gerçekten bu hizmetlere layıktır. Devletine, vatanına, milletine ve ülkesine bağlı insanlardır. Buradaki vatandaşlar aynı zamanda uçbeyliği yapıyorlar ve güvenlik sigortası olarak kendilerini tutuyorlar. Devlet olarak da bizler buradaki vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. O nedenle devletin imkânları doğrultusunda buraya hizmetler getirme zorunluluğumuz var. Neticede vatandaşların buralarda beklemeleri ve yaşamaları bu şehre terör gibi bir musibetin gelmediğinin en temel göstergesidir. Pütürge ve Doğanyollu hemşerilerimiz vatanına, ülkesine, milletine bağlıdır. Bildiğiniz gibi buradaki vatandaşlarımız zaman zaman sızma faaliyetlerde de bizzat kendileri bir güvenlik görevlisi gibi durarak bu tür şeylere hiçbir zaman müsamaha göstermemiş, müsaade etmemiştir. O nedenle ben hemşerilerimi canı gönülden kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Arkadaşlarımız burada yolları yapmışlar, ‘su ile ilgili problemler var mı?’ diye sordum” diyen Gürkan, şunları kaydetti:

“İçme suyuyla ilgili bir problemin olmadığını söylediler. İlçe belediye başkanına da teşekkür etmek istiyorum. Hakikatten buranın coğrafi şartlarında görev yapmak çok zordur. Kibarlığıyla, nezaketiyle, devlet adamlığıyla memlekete hizmet etme noktasında büyük gayret gösteriyor. Doğanyol’u yeniden yaptılar. Bütün evleri, yolları, alt yapısını, üst yapısını, çevre düzenlemelerini, arıtmaları, belediye binamızı, kaymakamlığımızı, hastanemizi yeniden yaptık. Bu anlamda da Allah devletimize zeval vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya’ya duymuş olduğu hususiyet ve özel sevgi Malatya’nın talepleriyle ilgili hangi bakanlığa gidersek gidelim, önümüzde duran hiçbir şey olmaz.”

Güzel hizmetler yapmaktan onur duyduklarını belirten Gürkan, “Bu çalışmalarımızın başta Konurtay’a ve bölgedeki diğer mahallelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bizim çalışmamızdaki esas husus şudur, hiçbir zaman şuraya oy vermiş buraya oy vermiş şeklinde bir tefrike girmedik. Yöneticinin siyasi ideoloji bağımlılığı olmaz. Yöneticinin güneş gibi olması lazım. Güneşin ışığından ve ısısından gözünü ve perdesini kapatmayan nasıl yararlanıyorsa, bizim yönetim anlayışımızdaki hizmette de herkesin aynı şekilde yararlanması lazım. Malatya’nın 12 bin 300 kilometrekarelik toprağında 718 mahallesinde ve 13 ilçesinde bu şiarı kendimize rehber edindik. Bu yolda emin adımlarla dosdoğru gidiyoruz. Şu ana kadar 810 bin nüfuslu Malatya şehrimizde ve bir o kadarda da fazlasının dışarıda olduğu bir Malatya’da hiçbir yer de hak, hukuk, adalet, aidiyet noktasında olumsuz bir eleştiri almadık. Onun içindir ki bizim Meclis kararlarımız her zaman oy birliğiyle kabul olmuştur. Allah’a bin kere şükrediyorum, 20 senelik Belediye Başkanlığı hayatımda hep oy birliğiyle kararları almışızdır. Çalıştığımız her yerde de Malatya, Türkiye’nin de Avrupa’nın da ve Dünya’nın da parlayan yıldızı olamaya devam edecektir. Biz, güzel hizmetler yapmaktan onur duyuyoruz ve bu hizmetlerin devamını sizlere sunmayı temenni ediyorum” diye konuştu.

Konurtay Mahalle ziyaretinin ardından Gökçe Mahallesini de ziyaret eden Başkan Gürkan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Gürkan’ın ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını belirten Gökçe Mahallesi Muhtarı Zülfükar Tuhan, Doğanyol ilçesine ve Gökçe Mahallesine bugüne kadar yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür etti. Tuhan, “ Gökçe yeni bir Gökçe olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın sayesinde ayakta duruyor. Sayın Başkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay ise, “ Gökçe tabiri caizse küllerinden doğan bir mahallemiz. Gökçe, güzel insanların, yiğit insanların diyarı olan bir mahallemiz. Bugün Gökçe’ye baktığımızda toplu nüfusun olduğu bölgemiz tamamen yenilenmiş bir mahallemiz. Kırsal mahallelerimizde MASKİ Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları var kendilerine teşekkür ediyoruz. Yine 1994 yılından itibaren beklenen bir yolumuz vardı. Çolak Mahallemizin kırsalıyla Gökçe Mahallemiz arasındaki bağlantıyı sağlayan yaklaşık 3,5 km’lik bir yoldu o yolumuz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bizlere nasip oldu. Bu konuda ayrıca Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan’da Gökçe Mahallesinin Doğanyol ilçesinin önemli mahallelerinden biri olduğunu ve deprem sonrasında yenilenen toplu yerleşim yerlerinde Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarının yapıldığını ifade ederek, 2023 yılı içerisinde de çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceğini söyledi.

(Bülten)