STRESE SOKTUNUZ !

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa mağlubiyeti ile başta oyuncular olmak üzere tüm camiayı strese soktu.

Kaybedilen üç puan bir tarafa özellikle müsabakanın ikinci yarısı oynana silik futbol acaba İrfan Buz dönemi yine geldi korkusu yaşattı.

Takımın tüm oyuncuları ve Sumudica müsabaka sonrası yaptıkları açıklama ve konuşmalar ile sanki dünya başlarına yıkılmış görüntüsü veriyorlar.

Bu stresle devam edilirse kaybolacak öz güven bizi çok kötü duruma sokabilir. Başakşehir müsabakası aslında bu açıda çok önem arz ediyor.

Kazanılacak müsabaka aslında üç puandan daha fazlasını verecek. Benim penceremde sezonu en önemli ve anlamlı müsabakası olacak.

Özellikle Kasımpaşa müsabakası öncesinde oyunculara verilen iki gün izinin takıma rehavet verdiği ve fiziksel olarak müthiş bir düşüş yaşattığına şahit olduk.

Evet Milli arada on beş gün verilen arada oyunculara verilen iki veya üç gün izini normal görüyorum ancak Sumudica gibi tecrübeli bir teknik adamın verdiği izini gereksiz ve zamansız buldum.

Zaten Kasımpaşa müsabakasında bakıldığında ilk yarısı müthiş ikinci yarısı oyuncuların ayaklarının kalkmadığına şahit olduk.

Evet Sumudica ile iki müsabaka arka arkaya alınması bir önem arz etti. Fakat Kasımpaşa müsabakası kötü görüntüsü ile takıma bir öz güven kaybı yaşatması korkusu önemli.

Temennim Başak şehir müsabakasını kaybetmeyelim, yoksa arkasında Giresunspor müsabakasını deplasmanda oynayacağız ve fiziksel olarak iyi bir ivme kazanan Giresun mağlubiyeti gerçekten takımı müthiş bir kaosa sürükler.

İşin özeti kaybedilen üç puan ve kötü görüntü tamamen Sumudica hatası. İnşallah böyle bir hataya düşmeden devre arasına kadar alınacak puanlarla ve yapılacak takviyeler ile bu kaostan çıkarız.

Geriye bakmanın bir anlamı yok. Tamamen Başak şehir müsabakasına odaklanıp taraftar olanakta tribünlerdeki yerimiz alıp takımı bu kötü süreçten kurtarmalıyız.

Aksi olursa işimiz hayli zor .