Stephen Mallan İskoç Basınına Konuştu

Yeni Malatyaspor’da İskoçya vatandaşı orta saha oyuncusu Stephen Mallan, ülkesinde yayın bir medya kuruluşuna verdiği röportajda sarı kırmızılı ekibe gelme nedeniyle ilgili açıklamalarda bulundu. Malatya’da tamamen kendisini futbola verdiğini paylaşan Mallan Türkiye liginin kalitesine vurgu yaptı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Geçen yıl kiralık olarak forma giydiği Yeni Malatyaspor ile bu sezon 2 yıllık sözleşme imzalayan Stephen Mallan, sarı kırmızılı takıma gelme nedeninin ileriye dönük planları çerçevesinde olduğunu söyledi. Mallan, “Malatyaspor ile işler iyi gidiyor. Açıkçası buraya geçen sezon kiralık olarak geldim ve bu zor bir durum. En önemli şey ailemden, arkadaşlarımdan ve kız arkadaşımdan uzak olmak. Bazen olumsuz etkileniyorum çünkü yalnızım ve uçak bileti alıp eve dönmem mümkün değil. Önümüzdeki iki, üç yıl boyunca futbola konsantre olmaya ve işlerin nereye gideceğini görmeye çalışacağım. Türkiye’nin batısında daha çok ilgi çekici yer ve yapılacak şey var. Batıda çok daha fazla insan İngilizce konuşuyor. Bense doğu tarafındayım ve burada daha çok Türkçe konuşuluyor ki bu da zorlayıcı olabiliyor. Çok fazla dükkan yok ve bu yüzden hayat oldukça zor olabiliyor. Bu yüzden 7/24 futbola odaklanmış durumdayım. Ancak buna da alışıyorsunuz. Zaten o kadar kötü olsaydı geri dönmezdim. Malatya fena bir yer değil. Pek çok cazibe merkezinin ve yapılacak şeyin olduğu İstanbul, Glasgow veya Edinburgh gibi değil. Bir gün antrenmanı bitirip sinemaya gidemiyorsun ya da golf oynayamıyorsun. İşin zor yanı bu” ifadelerini kullandı.

Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica’nın takımın başına geçmesini de değerlendiren Mallan, “Öilli aradan sonraki ilk gün geldi. Bu yüzden doğrudan işe atıldı. Ancak kapıdan içeri girdiğinden beri gerçekten çok iyi görünüyordu. Söyledikleri gerçekten olumluydu. Buraya geldiğimden beri sadece Türk antrenörlerle çalışmıştım. O ise bir Rumen ve kendi ülkesinden üç yardımcı antrenörle geldi. Fakat hepsi İngilizce konuşuyor. Fitness koçu ise Londra’dan. O da Rumen ama Londra’da doğup büyümüş. Çevirmenler aracılığıyla iletişim kurmaktansa doğrudan konuşmak daha iyi. İngiliz aksanlı biriyle konuşmak taze bir nefes gibiydi” şeklinde konuştu.