Sportif başarı gelirse tahta açılır!

ÖMER ALİ DELİBAŞ

FIFA tarafından 2024 Ocak ayına kadar transfer yapma cezası bulunan Yeni Malatyaspor’un geleceği tartışılırken, 400 milyon lirayı aşan borcun azaltılması için henüz bir adım atılmadığı gibi güncel borca yasal faiz işlemeye de devam ediyor. Kulüp banka hesaplarının blokeli olması ve TFF performans gelirlerinin doğrudan borçlara gitmesinden dolayı gelir kaynağı bulunmayan sarı kırmızılı kulübün sezonu tamamlayabilmesi için geçtiğimiz günlerde Vali Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan devreye girmişti.

Transfer tahtasının açılmasıyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Yeni Malatyaspor Kulüp Basın Sözcüsü Mehmet Sinan Altıntop, alacağı bulunan oyuncuların dolar ve avro ağırlıklı ödemelerinin olduğunu söyledi. Kulübün belini bu borçların kırdığını belirten Altıntop, “Asıl yükümüz onlar. Vergi ve SSK borçları, esnaf borçları, var. Transfer yasağının kaldırılabilmesi için ortada ciddi miktarda bir meblağın olması lazım. CAS’taki dosyalara yasal faiz işliyor. 100 bin avro oldu 200 bin avro. Ama nakit para olsa uzlaşma masasına oturup 200 yerine 100 ya da 50 bin ödeyip orta yolu bulma girişimlerimiz var. Bizim gelecekteki problemlerimizi de çözüme kavuşturmamız lazım. Bu kulübün borçları ödenmedikçe, borçları kapanmadıkça biz sadece sezonu kurtarmış olacağız” dedi.

“BU YAPILAMAYACAK BİR ŞEY DEĞİL”

Transfer yasağının önünde engel olan rakamın 150-200 milyon lira civarında olduğunu aktaran Altıntop, “Zikredilen rakamlar bu yönetimin tek başına altından kalkabileceği rakamlar değil. Şehrin bütün dinamikleri bir araya gelmeli. Son günlerde bu havayı yakaladık. Sağ olsunlar, valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, milletvekillerimizle bir havaya girdik. Sportif başarılarda arka arkaya gelmeye başladıktan sonra transfer tahtasının açılması konusunda ortak paydada buluşacağız. Bu yapılamayacak bir şey değil. Gençlerbirliği kulübü açtı. Belki önümüzdeki sene Erzurumspor da açacak. Belki Altay ve Denizli de açacak. Ben inanıyorum ki, bu zamanda göstermiş olduğumuz hassasiyeti iş o aşamaya geldiği zamanda göstereceğinden eminiz. O konuda tereddüdümüz yok” ifadelerini kullandı.

“BİR FAYDASI OLMAYANLAR KLAVYE BAŞINDA OTURUP YAZIYORLAR”

Ahmet Yaman yönetiminin göreve geldikten sonraki beş ayda iki kez denetlendiğini de anımsatan Sinan Altıntop, “Denetlenmeyi kendimiz istiyoruz. Bizim eksiğimiz, hatamız da olabilir. Biz denetlenmekten ve eleştirilmekten kaçmıyoruz. Soruyorum; geçmiş dönem başkanlık yapan Adil beyle bugüne basın kadar kaç defa toplantı yaptı? Kaç defa kulübün tüm mali tabloları basınla paylaşıldı? Bizim tek sitem ettiğimiz nokta, ‘20-25 milyon para nerde?’ sorusu sorulurken sanki bu yönetim hiç para harcamamış algısı oluşturuluyor. Velev ki bu yönetim 5 milyon lira para verdi. Günümüzde 5 milyon lira kolay para mı? Ahmet Yaman beş ayda bu parayı ne için vermiş? Malatya’nın markasına Yeni Malatyaspor Kulübüne sahip çıkmak için. Bakıyorsunuz, bu sezon hiç maça gelmemiş, kombine almamış kulübü herhangi bir faydası olmayanlar klavye başında oturup yazıyorlar. Bu kadar acımasız olunmaz. Daha 6 ay bile geçmemişken yönetim olarak biz bu denli acımasız eleştirilere alışkın değiliz. Bazen savunma refleksi ile bunlara cevap veriyoruz. Başkanımız kulübe bağımsız bir kuruluştan muhasebeci atanmasını dahi önerdi. Hatta muhasebecinin maaşını da biz verelim. O muhasebeci bütün hesapları tutsun. Şeffaflıktan şüphemiz olsa her halde böyle bir talebimiz olmaz” diye konuştu.

ALTYAPIYA 50 MİLYON LİRA

Yeni Malatyaspor altyapı tesislerini tamamen değiştirecek projenin resmi olarak onay sürecinde olduğunu kaydeden Altıntop, “Ahmet Yaman başkanımızın direktifleriyle oluşturduğumuz altyapı projeleri var. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı hemşerimiz İhsan Selim Baydaş ile görüştük. Projemizi Spor Toto Teşkilatına teslim ettik. Bununla alakalı olumlu gelişmeler var. Yeni Malatyaspor’un altyapısında köklü değişikliklere vesile olacak projemiz büyük oranda onay gördü. Kısa sürede ümit ediyoruz geri dönüş sağlanacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve milletvekillerimiz de Spor Bakanımızla görüştüler. Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza ve milletvekillerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Bakanımız bu konuda Yeni Malatyaspor’a yardımcı olacaklarını projeyle alakalı her türlü desteği vereceklerinin sözünü vermişlerdi. Kesin sonuca bağlanmasını bekliyoruz. Proje onayladığında Spor Toto Teşkilatından 50 milyon liraya yakın bir destek göreceğiz. Hazırladığımız projenin bütün maliyet hesaplamasını yapmıştık” şeklinde konuştu.