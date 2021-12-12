Sporcular aileleriyle Pütürge’de buluştular

Malatya Bistur Bisiklet ve Doğa Sporları üyeleri tarafından 11 Aralık Dünya Dağ Günü’nde Pütürge ilçesine gezi programı düzenlendi. Hafta sonunun güneşli olmasını fırsat bilen topluluk üyeleri aileleriyle birlikte ilçede bulunan tarihi ve doğal güzellikleri gezerek şehir yaşantısından kısa süreli de olsa uzaklaşarak güneşli havanın tadını çıkardılar.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Mevsimin ilk kar yağışının geçtiğimiz hafta yağmasıyla beyaza bürünen Kubbe Dağı’nda araçlarından inerek karla birlikte fotoğraf çekinen doğaseverler yüksek rakımlı bölgede temiz havada bol bol nefes aldılar. Ardından Ormaniçi Anıt Ağacının bulunduğu yeregeçen topluluk üyeleri koruma altında bulunan büyüleyici çınar ağacının etrafında sonbaharın renklerini yansıtan kareleri fotoğrafladılar. Daha sonra tarihi M.Ö 200’lü yıllara kadar dayanan Taşmış Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Gerar Kalesi Harabelerinin bulunduğu alana yürüyerek çıkan amatör dağcılar burada bir süre mola verdiler. Burada yanlarında getirdikleri yiyecekleri hazırlayarak enerji depolayan ekip üyeleri ardından Pütürge ilçe merkezine geçerek 24 Ocak depreminde yıkılan evlerin enkaz alanlarını yakından gördüler.

“DOĞAL GÜZELLİKLER BÜYÜLEYİCİ”

Topluluk üyelerinden fotoğrafçı Mehmet Kaçmaz, Pütürge’nin birçok doğal güzelliklere ev sahipliği yaptığını ifade ederek doğa severlerin mutlaka rotalarına Pütürge’yi eklemeleri gerektiğini söyledi. BİSTUR Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu olarak sık sık Malatya’nın ilçelerine ve mahallelerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini kaydeden Kaçmaz, “Bir Pütürgeli olarak doğduğum büyüdüğüm toprakların doğal güzelliklerini fotoğraflayarak tanıtmak büyük mutluluk. Tarihi ve doğal güzellikleriyle Pütürge gerek dağcıların gerekse fotoğrafçıların görmesi gereken bir yer. Depremden sonra ilçemizde bazı yapılar zarar gördü ancak yaralar biran önce sarıldı. İnşallah buradaki güzelliklerin tanıtımını doğru yaparak daha fazla turist gelmesini sağlar ve ilçe ekonomisine katkı sağlarız” diye konuştu.