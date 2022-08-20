Spor Toto 1. Lig’den kısa kısa

Çaykur Rizespor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor.

Ligin ikinci haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Denizlispor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Günün ilk antrenmanı ısınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapmaca ile devam etti. İdman çift kale maç ile son buldu.

Günün ikinci antrenmanı ise pas ve taktik çalışması yapıldı.

SAMSUNSPOR İLE EYÜPSPOR 7. RANDEVUYA ÇIKIYOR

Spor Toto 1. Lig’in en pahalı kadrolarına sahip iki takım Samsunspor ile Eyüpspor, ligin ikinci haftasında karşı karşıya gelecek.

Samsunspor, 14 milyon 330 bin euro kadro değeri ile ligin en değerli kadrosuna sahip. Eyüpspor ise 12 milyon 580 bin euro kadro değeri ile ligin ikinci en değerli takımı konumunda. Samsunspor ve Eyüpspor daha önce 6 resmi maçta birbirlerine rakip oldular. Bu maçların 2’sini Samsunspor kazanırken, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Daha önce oynanan 6 karşılaşmada Samsunspor rakip filelere 8 gol atma başarısı gösterdi. Eyüpspor ise Samsunspor filelerini 5 kez havalandırdı. İki takım Samsun’da 3 maçta birbirlerine rakip oldular. Bu maçlardan 1’ini Samsunspor kazanırken, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

20 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Ömer Turtay, Anıl Usta ve Mehmet Akıncık hakem üçlüsü yönetecek.

GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ HİSSELERİNİN YÜZDE 70’İ SPORT REPUBLİC ŞİRKETİNE DEVREDİLDİ

Göztepe Spor Kulübü, kulübün yüzde 70 hissesinin devri için Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen’in şirketi Sport Republic ile imzaların atıldığını duyurdu.

İzmir’in köklü kulübü Göztepe, kulübün hisselerinin devri için bir süredir Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen’in sahibi olduğu Sport Republic şirketi ile görüşmeleri sürdürüyordu. Yaklaşık 4 aydır devam eden süreçte sona gelindi. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile kulübün yüzde 70 hissesinin devri için Sport Republic şirketi ile imzaların atıldığın açıkladı. Bu devir işlemi aynı zamanda bir Türk kulübünün yabancı yatırımcılardan aldığı ilk yatırım oldu.

Öte yandan, bugün saat 16.00’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda yapılacak lansmansla beraber kulübün yeni sahibi Rasmus Ankersen ve Mehmet Sepil, birlikte basın toplantısı düzenleyecek. (İHA)