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Anasayfa / Gündem / Spor Toto 1. Lig’de 20. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig’de 20. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig’de 20. haftanın hakemleri belli oldu
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Spor Toto 1. Lig 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto 1. Lig’de 20. hafta heyecanı yarın, 14 Ocak Cumartesi, 15 Ocak Pazar ve 16 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Bandırmaspor’un BAY geçeceği haftada karşılaşmaların programı ve hakemler şöyle:

Bugün
20.00 Denizlispor – Eyüpspor: Reşat Onur Coşkunses

14 Ocak Cumartesi
13.30 Boluspor – Manisa FK: Emre Kargın
13.30 Ankara Keçiörengücü – Çaykur Rizespor: Mehmet Türkmen
16.00 Samsunspor – Altay: Oğuzhan Aksu
19.00 Göztepe – Sakaryaspor: Muhammet Ali Metoğlu

15 Ocak Pazar
13.30 Tuzlaspor – Adanaspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Yeni Malatyaspor – Bodrumspor: Alper Akarsu
19.00 Altınordu – Gençlerbirliği: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16 Ocak Pazartesi
20.00 Pendikspor – Erzurumspor: Kutluhan Bilgiç

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