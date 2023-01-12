Spor Toto 1. Lig’de 20. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig’de 20. hafta heyecanı yarın, 14 Ocak Cumartesi, 15 Ocak Pazar ve 16 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Bandırmaspor’un BAY geçeceği haftada karşılaşmaların programı ve hakemler şöyle:

Bugün

20.00 Denizlispor – Eyüpspor: Reşat Onur Coşkunses

14 Ocak Cumartesi

13.30 Boluspor – Manisa FK: Emre Kargın

13.30 Ankara Keçiörengücü – Çaykur Rizespor: Mehmet Türkmen

16.00 Samsunspor – Altay: Oğuzhan Aksu

19.00 Göztepe – Sakaryaspor: Muhammet Ali Metoğlu

15 Ocak Pazar

13.30 Tuzlaspor – Adanaspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Yeni Malatyaspor – Bodrumspor: Alper Akarsu

19.00 Altınordu – Gençlerbirliği: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16 Ocak Pazartesi

20.00 Pendikspor – Erzurumspor: Kutluhan Bilgiç