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Anasayfa / Ekonomi / Spor Tesisleri ve Büfeler Kiraya Verilecek

Spor Tesisleri ve Büfeler Kiraya Verilecek

Yeşilyurt Belediyesi Spor tesisleri ve büfelerin kiraya verileceğini duyurdu.

spor tesisleri ve büfeler kiraya verilecek
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Spor Tesisleri ve Büfeler Kiraya Verilecek

Yeşilyurt Belediyesi Spor tesisleri ve büfelerin kiraya verileceğini duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”Mülkiyeti Belediyemize ait Şeyhbayram Mahallesi Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, Görgü Mahallesi Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, Tohma Mahallesi Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, Koyunoğlu Mahallesinde Bulunan Basketbol ve Voleybol Sahası, Yakınca Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi Beylerderesi Şehir Parkında Bulunan 1 Nolu Büfe ile Yakınca Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi Beylerderesi Şehir Parkında Bulunan 2 Nolu Büfe olmak üzere toplamda 6 adet taşınmaz, 17.08.2021 Tarih ve 679 Sayılı Belediye Encümeni Kararıyla,  2886 Sayılı Kanununun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 28 Eylül olarak açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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