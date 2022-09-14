SPOR KULÜPLERİ MADDİ MANEVİ YARDIM BEKLİYOR!

Malatya U18 ligleri bu hafta başlıyor.

Bu hafta sonu Malatya U18 futbol ligi başlayacak. Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda kura öncesinde kulüpler sıkıntılarını dile getirdiler.

Kura öncesinde kulüp yetkilileri şahsıma, “Şenol bey Malatya amatörünü senden başka iyi takip eden yok, her zaman sorularınızı gündeme getiriyorsunuz. Bu yıl Malatya futbolu zor durumda hem profesyonel anlamda hem de amatör anlamda zor bir süreçten geçiyoruz. Bu yıl gençlerden beklentimiz çok ama kulüpler olarak maddi ve manevi anlamda imkansızlar içerisinde savaşıyoruz.

Bu durum bizleri zor durumda bırakıyor. Bizler her zaman gençlere sahip çıkarak, Malatya futboluna hiçbir maddi beklenti içerisine olmayarak hizmet ediyoruz. Amatör spor kulüpleri olarak, gençlerin kötü alışkanlıklarına maruz kalmaması için gençlerimize bizler maddi manevi olarak her zaman destek veriyoruz” şeklinde düşüncelerini dile getirdiler.

Malatya’da birçok spor kulübü var. Eskiden kulüplere belli zamanlar içerisinde malzeme, araç yardım yapılıyordu. Kulüp yetkilileri son 5 senedir kendilerine yardım yapılmadığını söylüyor.

Ben de onların adına bu yazıyı yazıyorum.

Amatörler spor kulüpleri son yıllarda perişan bir durumda, 18 yaş altı dutbol liglerinin başlamasına az bir sure kaldı.

Amatör spor kulüplerine ne zaman yardım yapılacak? Kulüp yöneticileri müjdeli bir haber bekliyor.

Ekonomik olarak sahaya takımlarını zar zor çıkartan kulüpler ile şampiyonluk hedefi olan kulüpler, büyük bütçeler harcayarak ideallerini gerçekleştiremedikleri bir tarafa harcadıkları ücretleri gelecek sezon nasıl telafi edeceklerinin sancısı ile karşı karşıya kaldılar.

En masrafsız takımın 7-8 bin TL masrafı olurken şampiyonluk hedefi olan takımlar 20-30 bin arasında yapılan masrafları heba oldu.

Şimdi ne olacak?

Devletin kestiği yerin tabi ki acısı olmaz, ancak bu takımlarımıza belediyelerin mutlaka ekonomik olarak katkı yapması gerekmez mi?

Evet bu korona illetinden her insanımız mustarip ve sıkıntılı yaşamın devam etmesi ve kulüplerimizin özellikle genç nesilleri kötü alışkanlıklardan arındırmak ve lisanslı yapmak adına karşılıksız olarak yaptıkları bu hizmette bütçelerini zorlayacak duruma gelmeleri birçok takımımızı zor durumlara düşürecek.

Yeni sezona yeniden malzeme, ulaşım, katılım ücreti ve sözleşme ücreti gibi zorunlu olan giderlerin karşılanması adına mutlaka bir dokunuşun olması kısmen de olsa kulüplerimizi rahatlatır kanaatindeyim.

Özellikle belediye başkanlarımıza seslenmek istiyorum.

Geçen yıllarda Yeni Malatyaspor’a bir kalemde para ödeme yapılması geçekten büyük bir katkı.

Zor durumda olan ilimizin takımına her ne olursa olsun yardım yapılması önemli,

Ancak ilimizin futboldaki lokomotifi olan yüze yakın kulübüne 500 bin katkı yapılsa yüz kulüp rahatlatmış olmaz mı?

Binlerce gence karşılıksız ve büyük özveri ile hizmet eden ve yöneticilerin büyük bölümünün maaşlı ve emekli insanlardan olan kulüplerimize mutlaka destek olunmalı.

Bazen eleştiri alıyorum.

Yahu sana ne Amatörü sen mi düşüneceksin ve yırtınıyorsun diyenler var.

Ancak şunu unutmamak lazım ki bu çocuklar kötü yollara giderlerse bu ülke gelecekte çok büyük sıkıntılar çeker.

Bizim tek amacımız kulüplerimizin yaşatılması ve spor yapan nesli daha da fazlalaştırmak.

Bundan rahatsız olanlar var ise varsın olsunlar.

Fazla bir şey istedikleri yok amatörlere sadece bir dokunuş onu da fazla görmeyin…

Son olarak birçok belediyenin spor kulüplerine cüzi bir yardım yaptığını öğrendim sevindim, şimdi bizim belediyelerden müjdeli haber bekliyoruz.

Bari söz verdiğinizin arkasında durun.

En iyi yatırım Geleceğimiz olan gençlerin olduğunu unutmayalım.

Makamlar gelip geçer.

Mühim olan geride hoş bir seda bırakmak.