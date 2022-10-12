Spor haftasında toplu ödül töreni

Her yıl Ekim ayının ikinci haftasında geleneksel olarak kutlanan Amatör Spor Haftası bu yılda büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Birçok spor branşında hafta boyunca Malatya’daki spor tesislerinde müsabakalar yapıldı. Amatör Spor Haftası boyunca yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara toplu ödül töreni gerçekleşti.

HABER MERKEZİ

Merkez Spor Salonunda yapılan Amatör Spor Haftası kapanış ve ödül törenine İl Müdürü Ebu Bekir Kayan, Şube Müdürleri, Malatya ASKF Genel Sekreteri Kahraman Fırat, Malatya ASKF Başkan Yardımcısı Adnan Fırat, Malatya ASKF Başkan Yardımcısı Ergün Turan, antrenörler, sporcular ve sporcu velileri katıldı.

İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından bir konuşma yapan Kayhan “Çok güzel bir haftayı geride bırakmış olduk. Tüm gençlerimiz çeşitli spor faaliyetlerinde bulundu. Elbette hepimiz biliyoruz ki spor olmazsa olmazımızdır. Bu spor faaliyetlerinde çocuklarını büyük bir sabır ve özveri ile spor yapmaları için bin bir emekle tesislerimize getiren ailelerimize teşekkür etmek istiyorum. Spor faaliyetlerine katılan yaklaşık 72 bin sporcumuzun arkasında velilerimizin destekleri var. Bu anlamda özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra yapılacak tüm faaliyet ve etkinliklerde özellikle de gençliğimiz ve geleceğimiz adına, yine ailelerimizi etkinliklerimize davet ediyoruz. Bizler Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her türlü etkinlik ve spor faaliyetlerinin arkasında olacağız” dedi.

“TÜRKİYE, AVRUPA, BALKAN VE DÜNYA ŞAMPİYONLUKLARI”

Malatya’nın tesisleşme konusunda hızlı şekilde ilerlediğini kaydeden Kayhan, “Son olarak Çöşnük kavşağında bulunan, özellikle FRIIT Projesi kapsamında çok güzel çok amaçlı spor salonu, yüzme havuzu ve açık alanlar yapıyoruz. Aynı zamanda Yakınca bölgemizde yüzme havuzu, gençlik merkezi ve tenis kortlarımızın yapımı devam ediyor. Bundan sonra bizim hem İl Müdürlüğü olarak hem de sporcularımız ve ailelerle birlikte sporun içinde bulunmak, geleceğe adımlarla yürümek. Malatyalı sporcularımız birçok Dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye Şampiyonlarında derece yaptılar bu kardeşlerimize bizleri bu gururu yaşattıkları için bir kez daha herkesin huzurunda teşekkür ediyor, nice başarılar diliyorum. Amatör Spor Haftası boyunca müsabakalara katılan sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize, İl temsilcilerimize, Malatya ASKF başkanlığına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ın konuşmasının ardından 2022 yılı sporun enlerine ve hafta boyunca yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları taktim edildi.