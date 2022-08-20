Spor adası dediler yüzme havuzu ile bitirdiler

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yeşilyurt Belediyesi’nin projesi olan içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi, futbol ve basketbol sahalarının yanı sıra tenis kortları ile yürüyüş ve bisiklet yollarının bulunduğu 110 dönümlük alanda hizmete sunulması beklenen “Spor Adası Projesi” bir türlü bitirilemedi.

Yakınca’da bulunan projede peyzaj çalışmasının dahi yapılmadığı, 110 dönümlük olduğu belirtilen arazide sadece yüzme havuzunun bitirilmiş olması ise mahallelinin her geçen gün tepkisini toplamaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın her hafta muhakkak uğradığı ve görsellerini paylaşmaktan yorulmadıkları yarı olimpik yüzme havuzunu bir de bu taraftan inceleyelim. Elbette Malatya ve Yeşilyurt için güzel bir proje olan yarı olimpik yüzme havuzunu gezip görmenizi öneririm. Tabi sadece içini… Çünkü havuzun binasının dış tarafında tek katlı binaya giden yol dışında hiçbir şey yok. Koskoca tarla içinde bir havuz…

Tarla diyorum çünkü toprak, yalı otları ve taşlardan oluşan kötü görüntüyü gözünüzde canlandırmanızı öneririm. Tam bir rezillik…

Cemiyetimizi ziyareti sırasında özellikle başkanımıza projenin ne zaman biteceğini sormuştum. Üzerinden aylar geçti ama tek bir ilerleme kaydedemediler. Bakanlığın bu projenin devamı hakkında acaba bilgisi var mı?

Gerçek projenin içerisindeki her ayrıntının eksiksiz bir şekilde yapılmasını bekliyoruz.

Yarım yapılan bir işi Yeşilyurt Belediyesi’ne hiç yakıştıramıyoruz!

Bu proje yavaş yavaş ilerlese şimdiye kadar çoktan bitmişti.

Seçime yakın bir zamanda devam etmeye başlayıp bitirirler diye düşünüyorum.