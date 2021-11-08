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Sözleşmeli Personel Alınacaktır!

Eskişehir Teknik Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

sözleşmeli personel alınacaktır!
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Sözleşmeli Personel Alınacaktır!

Eskişehir Teknik Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 60 (altmış) adet sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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