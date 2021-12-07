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Anasayfa / Ekonomi / Sözleşmeli Personel Alınacaktır!

Sözleşmeli Personel Alınacaktır!

Hakkari Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

sözleşmeli personel alınacaktır!
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Sözleşmeli Personel Alınacaktır!

Hakkari Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 25 adet sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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