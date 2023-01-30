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Anasayfa / Ekonomi / Sözleşmeli Personel Alınacak

Sözleşmeli Personel Alınacak

Sözleşmeli Personel Alınacak
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Sözleşmeli Personel Alınacak

Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı yayınladı.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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