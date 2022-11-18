Sözleşmeli personel alınacak

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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Selçuklu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde aşağıda belirtilen nitelik ve sayıda personel, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır.” ifadelerine yer verildi.
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