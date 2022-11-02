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Anasayfa / Ekonomi / Sözleşmeli Personel Alınacak

Sözleşmeli Personel Alınacak

Sözleşmeli Personel Alınacak
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Sözleşmeli Personel Alınacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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