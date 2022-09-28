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Anasayfa / Ekonomi / Sözleşmeli Personel Alınacak

Sözleşmeli Personel Alınacak

Sözleşmeli Personel Alınacak
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Sözleşmeli Personel Alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz Özel Bütçe, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ”Önlisans ”2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP93); puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır. ” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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