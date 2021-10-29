sözleşmeli personel alınacak!

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 17 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında Tablo1’de belirtilen pozisyonlar için sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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