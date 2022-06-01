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Anasayfa / Ekonomi / Sözleşmeli Personel Alınacak

Sözleşmeli Personel Alınacak

Sözleşmeli Personel Alınacak
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Aksoğan Tur
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Sözleşmeli Personel Alınacak

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (Üniversite Hastanesi) istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesi uyarınca aşağıda detayları yer alan unvan ve niteliklerde Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır. ” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

Aksoğan Tur

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