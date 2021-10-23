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Anasayfa / Ekonomi / Sözleşmeli Personel alınacak!

Sözleşmeli Personel alınacak!

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı yayınladı.

sözleşmeli personel alınacak!
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Sözleşmeli Personel alınacak!

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’a göre istihdam edilmek üzere 2 (iki) Eczacı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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